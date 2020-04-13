Американці схрестили Land Rover і Corvette: подробиці й фото

Амерканская тюнінгова компанія ECD Automotive Design представила цікавий проект під назвою Project Rowdy.
Land Rover Defender 110 Project Rowdy
ecdautodesign.com
За основу для своєї чергової роботи в компанії взяли класичний Land Rover Defender, провели його повну реставрацію і модернізували.
Land Rover Defender 110 Project Rowdy
ecdautodesign.com
Project Rowdy створений на основі длиннобазной моделі Defender 110. Автомобільпофарбований в колір British Racing Green.
Land Rover Defender 110 Project Rowdy
ecdautodesign.com
Замість стокового мотора під капотом Rowdy Defender встановили 6,2-літровий LS3 V8 від Chevrolet Corvette, який розвиває 573 к.с.
Land Rover Defender 110 Project Rowdy
ecdautodesign.com
Крім установки потужного мотора, в E.C.D. поміняли стандартне шасі, встановили пневмоподвеску і стильні 18-дюймові диски Sawtooth з позашляхової гумою BF Goodrich All Terrain. Також автомобіль отримав ефективніші гальмівні механізми Brembo з червоними супортами. У складних дорожніх умовах на допомогу прийде лебідка Warn.
Land Rover Defender 110 Project Rowdy
ecdautodesign.com
У салоні з'явилися крісла Recaro, дерев'яне кермо Evander, а для оздоблення інтер'єру використали шкіру з контрастною чорною стрічкою.
Land Rover Defender 110 Project Rowdy
ecdautodesign.com
Land Rover Defender 110 Project Rowdy
ecdautodesign.com
У багажному відділенні розташувався великий набір для пікніка з келихами для вина, винтажним кошиком та іншими аксесуарами.
Land Rover Defender 110 Project Rowdy
ecdautodesign.com
Розважати водія і його супутників в дорозі будуть аудіосистема Alpine з Apple Car Play і Sirius XM і акустикою Infinity Kappa Speaker System.
У компанії готові запропонувати покупцям найрізноманітніші варіанти для реставрації і модернізації Land Rover, включаючи перетворення позашляховика в електрокар з компонентами від Tesla.
Як писав раніше OBOZREVATEL, нове покоління Land Rover Defender отримає мотор BMW.
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