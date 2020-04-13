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13 квітня • оновлено в 17:11
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Американці схрестили Land Rover і Corvette: подробиці й фото

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Амерканская тюнінгова компанія ECD Automotive Design представила цікавий проект під назвою Project Rowdy.

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

ecdautodesign.com

За основу для своєї чергової роботи в компанії взяли класичний Land Rover Defender, провели його повну реставрацію і модернізували.

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

ecdautodesign.com

Project Rowdy створений на основі длиннобазной моделі Defender 110. Автомобільпофарбований в колір British Racing Green.

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

ecdautodesign.com

Замість стокового мотора під капотом Rowdy Defender встановили 6,2-літровий LS3 V8 від Chevrolet Corvette, який розвиває 573 к.с.

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

ecdautodesign.com

Крім установки потужного мотора, в E.C.D. поміняли стандартне шасі, встановили пневмоподвеску і стильні 18-дюймові диски Sawtooth з позашляхової гумою BF Goodrich All Terrain. Також автомобіль отримав ефективніші гальмівні механізми Brembo з червоними супортами. У складних дорожніх умовах на допомогу прийде лебідка Warn.

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

ecdautodesign.com

У салоні з'явилися крісла Recaro, дерев'яне кермо Evander, а для оздоблення інтер'єру використали шкіру з контрастною чорною стрічкою.

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

ecdautodesign.com

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

ecdautodesign.com

У багажному відділенні розташувався великий набір для пікніка з келихами для вина, винтажним кошиком та іншими аксесуарами.

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

Land Rover Defender 110 Project Rowdy

ecdautodesign.com

Розважати водія і його супутників в дорозі будуть аудіосистема Alpine з Apple Car Play і Sirius XM і акустикою Infinity Kappa Speaker System.

У компанії готові запропонувати покупцям найрізноманітніші варіанти для реставрації і модернізації Land Rover, включаючи перетворення позашляховика в електрокар з компонентами від Tesla.

Як писав раніше OBOZREVATEL, нове покоління Land Rover Defender отримає мотор BMW.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
тюнінг позашляховик Land Rover Chevrolet
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