Американці опублікували список авто, які найчастіше викрадають

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
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Американці опублікували список авто, які найчастіше викрадають

Національне страхове криміналістичне бюро (NICB) опублікувало статистику найбільш викраданих авто в США за 2019 рік.

Про це повідомляє сайт відомства. Звіт, складений з використанням даних правоохоронних органів, Детройтського відділення, показує, що найкраще продаваний авто в Америці також був фаворитом злодіїв. Мова йде про повнорозмірні пікапи Ford F-Series. Тільки в минулому році їх було вкрадено 38 938 штук.

Ford F-150 не тільки найбільш продаваний в США автомобіль, але і самий викрадений...

Друге місце у злодіїв зайняла Honda Civic з результатом 33 220 угонами. На третьому місці за популярністю – повнорозмірні пікапи Chevy (32 583). А замикають "п'ятірку" – найбільш продавані седани в США – Honda Accord (30 745) і Toyota Camry (15 656).

Рейтинг авто, що найчастіше викрадалися у США у 2019 р.

Що стосується конкретних марок і років випуску, то за цим показником на перше місце вийшла Honda Civic 2000 р.в. На другому місці за ним – Honda Accord 1997 р.в., а далі йдуть повнорозмірні пікапи Ford (2006), Chevrolet (2004) і Ram (2019) відповідно.

2000 Honda Civic очолює рейтинг серед моделей конкретного року випуску.

Хоча багато з цих автомобілів старше, злодії віддають перевагу більш нові моделі. Як зазначає NICB, в минулому році автомобілі за 2018 рік були вкрадені 47 859 разів. Моделі 2019 року було викрадені 45118 раз, а моделі 2017 року – 39 425 разів.

Рейтинг авто, що найчастіше викрадаються в США за моделями конкретного року випуску.

У минулому році автомобілі викрадали кожні 40 секунд, і багатьом крадіжкам можна було запобігти, керуючись здоровим глуздом. Один з найпростіших способів – просто не залишати ключі в машині. Само собою зрозуміло, що ви повинні тримати автомобіль замкненим з піднятими вікнами. Автомобілі також слід паркувати на ніч в гаражі, на майданчику для паркування або в добре освітленому місці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні набув чинності новий закон про викрадення авто, а найбільш "витребувані" авто в Україні є машини марки Toyota.

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