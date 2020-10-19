Американці опублікували список авто, які найчастіше викрадають

Національне страхове криміналістичне бюро (NICB) опублікувало статистику найбільш викраданих авто в США за 2019 рік.

Про це повідомляє сайт відомства. Звіт, складений з використанням даних правоохоронних органів, Детройтського відділення, показує, що найкраще продаваний авто в Америці також був фаворитом злодіїв. Мова йде про повнорозмірні пікапи Ford F-Series. Тільки в минулому році їх було вкрадено 38 938 штук.

Друге місце у злодіїв зайняла Honda Civic з результатом 33 220 угонами. На третьому місці за популярністю – повнорозмірні пікапи Chevy (32 583). А замикають "п'ятірку" – найбільш продавані седани в США – Honda Accord (30 745) і Toyota Camry (15 656).

Що стосується конкретних марок і років випуску, то за цим показником на перше місце вийшла Honda Civic 2000 р.в. На другому місці за ним – Honda Accord 1997 р.в., а далі йдуть повнорозмірні пікапи Ford (2006), Chevrolet (2004) і Ram (2019) відповідно.

Хоча багато з цих автомобілів старше, злодії віддають перевагу більш нові моделі. Як зазначає NICB, в минулому році автомобілі за 2018 рік були вкрадені 47 859 разів. Моделі 2019 року було викрадені 45118 раз, а моделі 2017 року – 39 425 разів.

У минулому році автомобілі викрадали кожні 40 секунд, і багатьом крадіжкам можна було запобігти, керуючись здоровим глуздом. Один з найпростіших способів – просто не залишати ключі в машині. Само собою зрозуміло, що ви повинні тримати автомобіль замкненим з піднятими вікнами. Автомобілі також слід паркувати на ніч в гаражі, на майданчику для паркування або в добре освітленому місці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні набув чинності новий закон про викрадення авто, а найбільш "витребувані" авто в Україні є машини марки Toyota.