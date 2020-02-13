Американці назвали найнадійніші 3-річні авто

Американська компанія JD Power опублікував список найнадійніших віком 3 роки. Перше місце дісталося південнокорейського бренду.

Як з'ясував OBOZREVATEL, JD Power опитала більше 36 000 власників машин, які були випущені в 2017 році. Автомобілістів запитували буквально про все: включаючи навіть те, наскільки коректно в машині працює мультимедіа та навігація. Таким чином, експерти хотіли з'ясувати, як автомобілі різних марок поводяться після трьох років перебування на дорозі.

pretraveller.com

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Дослідження JD Power грунтується на підрахунку кількості зафіксованих неполадок на кожні 100 автомобілів, які фыксуавали власники автомобілів 2017 модельного року за останні 12 місяців. Відповідно, чим менша цифра поломок, тим краще результат. І навпаки.

У підсумку, склалася наступна картіна. Найнадійнішими автомобілями виявилися машини бренду Genesis (преміального підрозділу Hyundai): у них було відзначено 89 проблем на 100 автомобілів. На другому місці йде Lexus з показником в 100 проблем на сотню автомобілів.

Genesis G80 cnet.com

Також до п'ятірки кращих увійшли бренди Buick (103), Porsche (104 проблеми) і Toyota (113). А ось ТОП-5 аутсайдерів склали GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) і Land Rover (220).

Повний рейтинг надійності марок JD Power

Найнадійнішою моделлю був визнаний Lexus ES, який встановив абсолютний рекорд: 52 проблеми на 100 автомобілів у порівнянні з 89 "багами" Genesis (примітно, що в 2017 році в "розкішному портфелі" Hyundai було представлено всього дві моделі – седани G80 і G90) та середнім показником по галузі в 134 проблеми.

У той же час список переможців за категоріями виглядає наступним чином:

Маленький автомобіль: Honda Fit

Маленький преміум автомобіль: BMW 2-Series

Компактний автомобіль: Nissan Leaf

Компактний спортивний автомобіль: Mazda MX-5 Miata

Компактний автомобіль преміум-класу: Lexus ES

Середньорозмірний автомобіль: Buick Regal

Середньорозмірний спортивний автомобіль: Ford Mustang

Середньорозмірний аввтомобіль преміум-класу: Genesis G80

Великий автомобіль: Toyota Avalon

Маленький SUV: Buick Encore

Маленький преміальний SUV: Mercedes-Benz GLA

Компактний SUV: Chevrolet Equinox

Компактний преміальний SUV: Porsche Macan

Середньорозмірний пікап: Nissan Frontier

Середньорозмірний SUV: Toyota 4Runner

Середній SUV преміум-класу: Lexus GX

Мінівен: Toyota Sienna

Великий SUV: Chevrolet Tahoe

Великий легкий пікап: Ford-150, Toyota Tundra

Великий важкий пікап: Chevrolet Silverado HD

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, німецькі експерти назвали найбільш надійні та ненадійні авто віком 2-3 роки.

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