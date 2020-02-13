Американці назвали найнадійніші 3-річні авто

Американська компанія JD Power опублікував список найнадійніших віком 3 роки. Перше місце дісталося південнокорейського бренду.
Як з'ясував OBOZREVATEL, JD Power опитала більше 36 000 власників машин, які були випущені в 2017 році. Автомобілістів запитували буквально про все: включаючи навіть те, наскільки коректно в машині працює мультимедіа та навігація. Таким чином, експерти хотіли з'ясувати, як автомобілі різних марок поводяться після трьох років перебування на дорозі.
pretraveller.com
Дослідження JD Power грунтується на підрахунку кількості зафіксованих неполадок на кожні 100 автомобілів, які фыксуавали власники автомобілів 2017 модельного року за останні 12 місяців. Відповідно, чим менша цифра поломок, тим краще результат. І навпаки.
У підсумку, склалася наступна картіна. Найнадійнішими автомобілями виявилися машини бренду Genesis (преміального підрозділу Hyundai): у них було відзначено 89 проблем на 100 автомобілів. На другому місці йде Lexus з показником в 100 проблем на сотню автомобілів.
Genesis G80
cnet.com
Також до п'ятірки кращих увійшли бренди Buick (103), Porsche (104 проблеми) і Toyota (113). А ось ТОП-5 аутсайдерів склали GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) і Land Rover (220).
Повний рейтинг надійності марок
JD Power
Найнадійнішою моделлю був визнаний Lexus ES, який встановив абсолютний рекорд: 52 проблеми на 100 автомобілів у порівнянні з 89 "багами" Genesis (примітно, що в 2017 році в "розкішному портфелі" Hyundai було представлено всього дві моделі – седани G80 і G90) та середнім показником по галузі в 134 проблеми.
У той же час список переможців за категоріями виглядає наступним чином:
Маленький автомобіль: Honda Fit
Маленький преміум автомобіль: BMW 2-Series
Компактний автомобіль: Nissan Leaf
Компактний спортивний автомобіль: Mazda MX-5 Miata
Компактний автомобіль преміум-класу: Lexus ES
Середньорозмірний автомобіль: Buick Regal
Середньорозмірний спортивний автомобіль: Ford Mustang
Середньорозмірний аввтомобіль преміум-класу: Genesis G80
Великий автомобіль: Toyota Avalon
Маленький SUV: Buick Encore
Маленький преміальний SUV: Mercedes-Benz GLA
Компактний SUV: Chevrolet Equinox
Компактний преміальний SUV: Porsche Macan
Середньорозмірний пікап: Nissan Frontier
Середньорозмірний SUV: Toyota 4Runner
Середній SUV преміум-класу: Lexus GX
Мінівен: Toyota Sienna
Великий SUV: Chevrolet Tahoe
Великий легкий пікап: Ford-150, Toyota Tundra
Великий важкий пікап: Chevrolet Silverado HD
Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, німецькі експерти назвали найбільш надійні та ненадійні авто віком 2-3 роки.
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