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13 лютого • оновлено в 11:43
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Американці назвали найнадійніші 3-річні авто

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Американська компанія JD Power опублікував список найнадійніших віком 3 роки. Перше місце дісталося південнокорейського бренду.

Як з'ясував OBOZREVATEL, JD Power опитала більше 36 000 власників машин, які були випущені в 2017 році. Автомобілістів запитували буквально про все: включаючи навіть те, наскільки коректно в машині працює мультимедіа та навігація. Таким чином, експерти хотіли з'ясувати, як автомобілі різних марок поводяться після трьох років перебування на дорозі.

Американці назвали найнадійніші 3-річні авто

pretraveller.com

Новини
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Дослідження JD Power грунтується на підрахунку кількості зафіксованих неполадок на кожні 100 автомобілів, які фыксуавали власники автомобілів 2017 модельного року за останні 12 місяців. Відповідно, чим менша цифра поломок, тим краще результат. І навпаки.

У підсумку, склалася наступна картіна. Найнадійнішими автомобілями виявилися машини бренду Genesis (преміального підрозділу Hyundai): у них було відзначено 89 проблем на 100 автомобілів. На другому місці йде Lexus з показником в 100 проблем на сотню автомобілів.

Genesis G80

Genesis G80

cnet.com

Також до п'ятірки кращих увійшли бренди Buick (103), Porsche (104 проблеми) і Toyota (113). А ось ТОП-5 аутсайдерів склали GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) і Land Rover (220).

Повний рейтинг надійності марок

Повний рейтинг надійності марок

JD Power

Найнадійнішою моделлю був визнаний Lexus ES, який встановив абсолютний рекорд: 52 проблеми на 100 автомобілів у порівнянні з 89 "багами" Genesis (примітно, що в 2017 році в "розкішному портфелі" Hyundai було представлено всього дві моделі – седани G80 і G90) та середнім показником по галузі в 134 проблеми.

У той же час список переможців за категоріями виглядає наступним чином:

  • Маленький автомобіль: Honda Fit

  • Маленький преміум автомобіль: BMW 2-Series

  • Компактний автомобіль: Nissan Leaf

  • Компактний спортивний автомобіль: Mazda MX-5 Miata

  • Компактний автомобіль преміум-класу: Lexus ES

  • Середньорозмірний автомобіль: Buick Regal

  • Середньорозмірний спортивний автомобіль: Ford Mustang

  • Середньорозмірний аввтомобіль преміум-класу: Genesis G80

  • Великий автомобіль: Toyota Avalon

  • Маленький SUV: Buick Encore

  • Маленький преміальний SUV: Mercedes-Benz GLA

  • Компактний SUV: Chevrolet Equinox

  • Компактний преміальний SUV: Porsche Macan

  • Середньорозмірний пікап: Nissan Frontier

  • Середньорозмірний SUV: Toyota 4Runner

  • Середній SUV преміум-класу: Lexus GX

  • Мінівен: Toyota Sienna

  • Великий SUV: Chevrolet Tahoe

  • Великий легкий пікап: Ford-150, Toyota Tundra

  • Великий важкий пікап: Chevrolet Silverado HD

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, німецькі експерти назвали найбільш надійні та ненадійні авто віком 2-3 роки.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
нові авто б/к автомобіль
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