Alfa Romeo представила спецверсію спайдера на честь спорткара з 60-х

Alfa Romeo презентувала лімітовану серію 4C Spider 33 Stradale Tributo, присвячену моделі 33 Stradale 1967 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Всього буде виготовлено 33 примірники новинки, причому виключно для американського ринку.

Усі 4C Spider 33 Stradale Tributo будуть пофарбовані в особливий колір Rosso Villa d'Este, отримають ексклюзивні золотисто-сірі легкосплавні диски (18-дюймові спереду і 19-дюймові ззаду), а також спортивні крісла з вуглепластика з комбінованою обробкою зі шкіри та алькантари.

Салон прикрасять численні декоративні елементи, присвячені легендарному предку із зазначенням номера примірника. Також покупці отримають книгу, підготовлену фірмовим дизайн-центром, з описом процесу розробки та створення моделі 4С Spider, а також історичною хронікою, присвяченій купе 33 Stradale.

Унікальність новинки полягає також у тому, що карбоновий монокок вперше має особливе червоне покриття. У стандартну комплектацію новинки увійшли опції, раніше доступні тільки за додаткову плату – вихлопна система Akrapovic спортивна підвіска, біксенонові фари, зарядний пристрій, захисний чохол для авто, виготовлені з карбону аеродинамічні елементи, заднє антикрило та корпуси дзеркал, прикрашені італійським прапором.

4C Spider 33 Stradale Tributo оснащений 6-ступеневою роботизованою трансмісією з двома зчепленнями. У рух новинку приводить повністю алюмінієвий двигун об'ємом 1750 см3 із безпосереднім уприскуванням, подвійним інтеркулером та системою безперервної зміни фаз газорозподілу. Він розвиває потужність 240 к.с., а обертовий момент досягає 350 Нм. За ваги 1132 кг 4C Spider 33 Stradale Tributo має питому потужність 4,7 кг на 1 к.с., здатний розганятися до першої "сотні" за 4,1 с, а максимальна швидкість досягає 257 км/год.

Історичний прототип новинки – Alfa Romeo 33 Stradale – дебютував перед публікою 31 серпня 1967 на трасі в Монці перед стартом гонки формули 1 Гран прі Італії.

Авторство вигляду автомобіля належить відомому дизайнерові Франку Скальоне, а в його основі лежало шасі переможця 24-годинного марафону в Дейтоні – гоночного боліда Alfa Romeo Typo 33. Автомобіль оснащувався 2-літровим 230-сильним V8, що дозволяв машині вагою 860 кг розганятися до 260 км/год. Усього було виготовлено 18 екземплярів 2-місного середньомоторного спорткара.

2020 Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo стане фінальною серією моделі, після чого виробництво спайдера для ринку США буде припинено.

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