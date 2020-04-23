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23 квітня • оновлено в 19:40
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Абсолютно нову "Ладу Нива" показали на фото

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"Лада Нива" практично без змін виробляється з 1977 року. З цим 43-річним позашляховиком необхідно щось робити. Але це, здається, розуміють лише покупці.

Проте дизайнери теж не залишаються осторонь. Поки АвтоВАЗ вважає, що продовження виробництва настільки застарілого в моральному і технічному плані авто – це нормально, художник показав нову Lada 4x4.

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото

auto.cz

Ще одним фактором, який змушує автомобільні компанії оновлювати свої машини, є безпека. Але в конкретному випадку ми залишимо це питання відкритим. Краще подивимося на візуалізацію.

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото

auto.cz

Виявляється, дійсно нова "Лада Нива" могла б виглядати набагато краще. Впізнавана класична стилістика нагадує дизайнерський підхід Mercedes G-class і Suzuki Jimny, але цей автомобіль безпомилково ідентифікується як Нива.

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Передні фари стали прямокутними, а характерні поворотники над ними перетворилися на денні ходові вогні. Задні ліхтарі знову стали горизонтальними, на манер моделей більш ранньої серії. На бічних кузовних панелях з'явилися характерні виштамповки у стилі "Лада Веста" і Xray.

Новий позашляховик "Лада Нива2 показали на фото

Новий позашляховик "Лада Нива2 показали на фото

auto.cz

Художник підготував як трьохдверний кузов, так і подовжений п'ятидверний варіант. Чудова робота. Але АвтоВАЗ має намір виробляти "Ниву" в незмінному вигляді ще кілька років.

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото

auto.cz

Раніше OBOZREVATEL розповідав про унікальний кабріолет "Лада Нива", який виставили на продаж за $12 000.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто позашляховик Лада ВАЗ
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Комментарии на сайте не модерированы
Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Аффтор долпоеп...хотя это Обоз..обычное дело..Это просто фантазии художника..
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