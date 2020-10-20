80-річний дідусь показав свою колекцію Ferrari: він доcі на ній їздить

80-річний британець Джон Клауер є великим фанатом спорткарів Ferrari і має в своєму гаражі кілька автомобілів цієї марки. Водночас, незважаючи на чималий вік, чоловік досі любить проїхатися на швидких автомобілях із вітерцем.

Відеосюжет про незвичайного драйвера з'явився на YouTube-каналі TheSUPERCARDRIVER. У ролику Джон Клауер розповів, що любов до спорткарів у нього з'явилася ще в юнацтві – в 1960-1970-х роках він брав участь в аматорських перегонах на легендарних Lotus Elite і BMW 3.0 CSL. Водночас спорткарів "Феррарі" за все життя у нього було приблизно півтора десятка (щоб подивитися новина, доскрольте новину до кінця).

Зараз у гаражі британця є Ferrari F40, Ferrari F430 Scuderia Spider, Lamborghini Huracan і McLaren 675 LT, а його син їздить на Lamborghini Murcielago SV.

Найулюбленішим автомобілем ексгонщика є саме екстремальна F40. З цим 478-сильним суперкаром упорається далеко не кожен, але Джон із ним спілкується на ти – навіть зараз іноді виїжджає на треки, а два роки тому взяв участь у знаменитій ретро-гонці на витривалість Mille Miglia.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що серед серійних автомобілів встановлено новий рекорд швидкості. Так, американська новинка за 1,6 млн доларів змогла розвивати на трасі швидкість в 509 км/год.