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4 травня • оновлено в 22:53
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5-дверний Suzuki Jimny за $13 500: нові зображеня

9.9т
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У Мережі давно ходили чутки про те, що Suzuki Jimny повинен отримати п'ятидверну версію (даний автомобіль завжди випускався тільки у тридверному кузові). І ось недавно з'явилося фото такої новинки.

Як пишуть індійські ЗМІ, 5-дверний Suzuki Jimny офіційно повинен дебютувати в листопаді цього року (його покажуть у тій самій Індії), проте дизайн автомобіля, можна сказати, розсекречений – його показали на деталізованих зображеннях, які, втім, є, скоріш за все, комп`ютерними рендерами, а не живими фото.

Suzuki Jimny 5-door

Suzuki Jimny 5-door

indianautosblog.com

Візуально Suzuki Jimny 5-door буде повторювати зовнішність звичайного SUV, від останнього він відрізнятиметься лише додатковою секцією з двома дверима і, відповідно, подовженим кузовом. Але, що цікаво, не дивлячись на збільшення у розмірах, дліннобазний Джимни залишиться компактною моделлю – його довжина становитиме трохи менше 4 метрів.

Suzuki Jimny 5-door

Suzuki Jimny 5-door

indianautosblog.com

Під капотом у позашляховика, швидше за все, буде 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун потужністю 102 к.с. і крутним моментом 130 Нм. Трансмісія – 5-ступінева "механіка" або 4-швидкісний "автомат" на вибір покупця. Вочевидь, що Suzuki Jimny 5-door збереже за собою повнопривідну трансмісію, проте не виключена і поява задньопривідної модифікації, яка зробить модель більш доступною.

Звичайний Suzuki Jimny

Звичайний Suzuki Jimny

indianautosblog.com

Звичайний Suzuki Jimny

Звичайний Suzuki Jimny

indianautosblog.com

Звичайний Suzuki Jimny

Звичайний Suzuki Jimny

indianautosblog.com

Втім, поки йдеться про локальну версію 5-дверного Suzuki Jimny – такий автомобіль буде випускати підприємство Maruti-Suzuki в Індії. Автомобіль надійде у продаж під назвою Maruti Gypsy на початку 2021 року, його очікувана ціна – від 13 500 доларів. Пізніше Suzuki Jimny 5-door з'явиться і на інших ринках.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Suzuki Jimny перетворили в найменший вантажівка.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Suzuki позашляховик нові авто
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