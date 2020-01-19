15 речей, які ніколи не можна робити в автомобілі

Як би не було сумно, велика частина ДТП відбувається через нерозсудливу поведінку водіїв. Найчастіше згубну дію надають звички, від яких автомобілістам складно утриматися.

Вони відволікають водія від дороги і, як наслідок, можуть стати причиною аварії. Втім, не звичками єдиними. OBOZREVATEL склав список з 15 речей, які ніколи не можна робити за кермом.

Керування з навушниками

smugmug.com

Зламалася магнітола? Тоді варто підключити смартфон до Bluetooth. А ось навушники категорично не можна використовувати, оскільки вони "відключають водія" від навколишнього світу.

Керування у нетверезому стані

vancourier.com

Кожен день на дорогах гинуть десятки людей через п'яних водіїв. Щоб цьому запобігти, або хоча б звести до мінімуму, водії повинні усвідомлювати наслідки від їзди в стані алкогольного сп'яніння.

Керування в стані наркотичного сп'яніння

smugmug.com

Приблизно 70% американських автомобілістів вважають, що після вживання марихуани за кермо сідати не небезпечно. Однак насправді це не так: ефект від наркотиків може бути таким саими (а іноді навіть гіршим), як від алкоголю.

Водіння під час втоми

smugmug.com

Приблизно 10% ДТП в Європі і США відбуваються з вини водіїв, які сідають за кермо втомленими. Щоб не заснути за кермом, деякі автомобілісти намагаються вирішити проблему за допомогою енергетичного напою або міцної кави, але це не завжди допомагає. Експерти рекомендують робити як мінімум 20-хвилинні перерви, якщо водій відчуває, що його очі закриваються.

Водіння без пристебнутого ременя безпеки

smugmug.com

Керування без ременя безпеки – дуже погана ідея. Багато водіїв вважають, при ДТП краще "вилетіти" з автомобіля, ніж опинитися у ньому затиснутим. Нібито так є шанси на порятунок. Але насправді це не так: ремінь міцно фіксує людини і не дає їй вдаритися об елементи салону під час зіткнення, що є першою "вхідною точкою" при аварії.

Використання занадто великої кількості електронних помічників

smugmug.com

Електронні помічники, такі як адаптивний круїз-контроль, системи контролю смуги руху або екстреного гальмування, значно полегшують роботу водія, але не поліпшують його навички водіння. Крім того, як і раніше немає автомобілів, які були б повністю готові до автономного руху, тому водій завжди повинен тримати обидві руки на кермі та уважно стежити за дорожньою обстановкою.

"Водіння колінами"

fishki.net

"Водіння колінами" – трюк, до якого вдаються деякі автомобілісти, коли вони відчувають втому в руках і плечах. У той же час такі "викрутаси" є одним з кращих способів спровокувати ДТП, оскільки кермо в даному випадку не повністю контролюється. Відповідно, коли на дорозі раптово з'явиться автомобіль, пішохід або тварина, зіткнення буде неминуче. Не вірите? Тоді спробуйте паралельну парковку за допомогою колін.

порушення дистанції

smugmug.com

Правило двох секунд існує не даремно - завжди потрібно відраховувати відстань від вашого авто до попереду машини, що йде. В іншому випадку можна не встигнути загальмувати і отримати зіпсований день.

Відволікання на телефон

smugmug.com

Відволікання погляду також може привести до ДТП; а на що найчастіше водії відволікаються, добре відомо – на телефон. Якщо потрібно переглянути/відправити повідомлення або ж зателефонувати, краще зробити це під час зупинки. Інакше потім нібито заощаджений час піде на ремонт авто.

ігнорування попереджень

carscoops.com

Часто автомобіль сам здатний повідомити про виниклу технічну проблему – за допомогою індикаторів на приладовій панелі. Деякі водії ігнорують попередження, і це дуже погано. Вірніше, навіть небезпечно. Відмова основних систем автомобіля часто призводить до серйозних пошкоджень або, того гірше, нещасних випадків.

Неправильне перевезення тварин

reddit.com

Автомобіль повинен обов'язково пристосований під перевезення того чи іншого тварини. Водії зізнаються, що їм нерідко доводиться ловити вихованця під час різкої зупинки, а також перешкоджати його проходженню на передні сидіння та навіть торпедо. Все це, звичайно ж, відволікає від дороги. Але є ще одна проблема – собака вагою 20 кг на швидкості 50 км/год перетворюється на снаряд вагою 600 кг.

Вживання їжі за кермом

smugmug.com

Часто на дорозі можна побачити водіїв, які їдять за кермом. За даними Національного управління безпекою руху на трасах США (NHTSA), ризик аварії у таких випадках становить 80%, тому краще залишатися голодним, але бути живим і здоровим.

Занадто швидка їзда

smugmug.com

У США недотримання обмежень швидкості є причиною 33% нещасних випадків зі смертельними наслідками. Багато автомобілістів вважають, що якщо рухатися швидше, можна добре заощадити час, але це помилка. Судіть самі: подорож зі швидкістю 90 км/год на відстань 50 км займає близько 32 хвилин. Та сама відстань, але при 105 км/год, долається за 27 хвилин. Різниця лише 5 хвилин.

Занадто повільне водіння

wikipedia.org

Повільна їзда може бути не менш небезпечною, ніж швидка. Якщо водій рухається "як равлик", він може спровокувати ДТП в динамічному транспортному потоці.

Їзда без освітлення

smugmug.com

У багатьох країнах їздити з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар необхідно щорічно, в Україні ж це сезонне правило – воно діє з жовтня по 1 травня. Хоча в умовах обмеженої видимості головну оптику завжди потрібно тримати включеною. Ну а про темну пору добу і зовсім говорити не доводиться.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які п'ять речей скоро помруть в автомобілях.

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