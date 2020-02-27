15 машин, які без проблем проїжджають понад 300 000 км

Американська компанія iSeeCars склала новий список моделей, які без проблем можуть проїхати понад 300 000 км.

Як з'ясував OBOZREVATEL, для складання такого списку в iSeeCars визначили моделі з найвищим відсотком пробігу у 200 000 миль (трохи більше 320 000 км), проаналізувавши понад 15,8 млн автомобілів. Експертам довелося виконати велику роботу, оскільки таких машин не мало: американці в середньому володіють своїм автомобілем 12 років, і за цей час вони проїжджають сотні тисяч кілометрів.

Toyota Land Cruiser - абсолютний переможець рейтингу cars.com

У загальному списку виявилося 15 переможців. Причому більша частина з них це моделі класу SUV. Серед звичайних легковиків відзначилася лише одна машина – седан Toyota Avalon (2,6%). Перша ж четвірка геть складається з позашляховиків: перше місце дісталося Toyota Land Cruiser з приголомшуючим показником в 15,7%, далі йдуть Toyota Sequoia (9,2%), Ford Expedition (5,2%) і Chevrolet Suburban (4,9% ). А ось замикає ТОП-5 кросовер – Toyota Highlander Hybrid, на рахунку якого 4,2% моделей з пробігом понад 320 000 км. Далі за списком йдуть наступні моделі:

Chevrolet Tahoe (4,1%)

GMC Yukon XL (4,1%)

Toyota 4Runner (3,9%)

GMC Yukon (3,2%)

Honda Ridgeline (3,0%)

Toyota Tundra (2,9%)

Honda Odyssey (2,7%)

Toyota Avalon (2,6%)

Lincoln Navigator (2,6%)

Toyota Tacoma (2,5%)

Крім цього, були обрані переможці по класах. При цьому важливо зауважити, що для електромобілів поріг пробігу був знижений до 100 000 миль (160 000 км), а спорткарів – 150 000 миль (240 00 км). Цей рейтинг виглядає таким чином:

Повнорозмірний SUV: Toyota Land Cruiser

Середньорозмірний SUV: Toyota 4Runner

Компактний SUV: Honda CR-V

Повнорозмірний пікап: Toyota Tundra

Компактний пікап: Honda Ridgeline

Розкішний повнорозмірний SUV: Lincoln Navigator

Розкішний середньорозмірний SUV: Acura MDX

Компактний SUV класу люкс: BMW X3

Повнорозмірний седан: Toyota Avalon

Середньорозмірний седан: Honda Accord

Малий седан: Honda Civic

Спортивне авто: Audi TT

Мінівен: Honda Odyssey

Електромобіль: Tesla Model S

Гібридний SUV: Toyota Highlander Hybrid

Гібридний автомобіль: Toyota Prius

Одометр із заповітними 200 000 миль (320 000 км) cecottle.com

Нарешті, окремо слідують виділити список машин, які, як заявляють в iSeeCars, можуть подолати вищевказані 320 000 км без серйозних поломок:

Toyota Land Cruiser

Toyota Sequoia

Ford Expedition

Chevrolet Suburban

GMC Yukon XL

Toyota 4Runner

Toyota Tundra

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував замітку про 10 найкращих автомобілів сьогоднішнього дня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!