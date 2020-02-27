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27 лютого • оновлено в 11:09
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15 машин, які без проблем проїжджають понад 300 000 км

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Американська компанія iSeeCars склала новий список моделей, які без проблем можуть проїхати понад 300 000 км.

Як з'ясував OBOZREVATEL, для складання такого списку в iSeeCars визначили моделі з найвищим відсотком пробігу у 200 000 миль (трохи більше 320 000 км), проаналізувавши понад 15,8 млн автомобілів. Експертам довелося виконати велику роботу, оскільки таких машин не мало: американці в середньому володіють своїм автомобілем 12 років, і за цей час вони проїжджають сотні тисяч кілометрів.

Toyota Land Cruiser - абсолютний переможець рейтингу

Toyota Land Cruiser - абсолютний переможець рейтингу

cars.com

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У загальному списку виявилося 15 переможців. Причому більша частина з них це моделі класу SUV. Серед звичайних легковиків відзначилася лише одна машина – седан Toyota Avalon (2,6%). Перша ж четвірка геть складається з позашляховиків: перше місце дісталося Toyota Land Cruiser з приголомшуючим показником в 15,7%, далі йдуть Toyota Sequoia (9,2%), Ford Expedition (5,2%) і Chevrolet Suburban (4,9% ). А ось замикає ТОП-5 кросовер – Toyota Highlander Hybrid, на рахунку якого 4,2% моделей з пробігом понад 320 000 км. Далі за списком йдуть наступні моделі:

  • Chevrolet Tahoe (4,1%)

  • GMC Yukon XL (4,1%)

  • Toyota 4Runner (3,9%)

  • GMC Yukon (3,2%)

  • Honda Ridgeline (3,0%)

  • Toyota Tundra (2,9%)

  • Honda Odyssey (2,7%)

  • Toyota Avalon (2,6%)

  • Lincoln Navigator (2,6%)

  • Toyota Tacoma (2,5%)

Крім цього, були обрані переможці по класах. При цьому важливо зауважити, що для електромобілів поріг пробігу був знижений до 100 000 миль (160 000 км), а спорткарів – 150 000 миль (240 00 км). Цей рейтинг виглядає таким чином:

  • Повнорозмірний SUV: Toyota Land Cruiser

  • Середньорозмірний SUV: Toyota 4Runner

  • Компактний SUV: Honda CR-V

  • Повнорозмірний пікап: Toyota Tundra

  • Компактний пікап: Honda Ridgeline

  • Розкішний повнорозмірний SUV: Lincoln Navigator

  • Розкішний середньорозмірний SUV: Acura MDX

  • Компактний SUV класу люкс: BMW X3

  • Повнорозмірний седан: Toyota Avalon

  • Середньорозмірний седан: Honda Accord

  • Малий седан: Honda Civic

  • Спортивне авто: Audi TT

  • Мінівен: Honda Odyssey

  • Електромобіль: Tesla Model S

  • Гібридний SUV: Toyota Highlander Hybrid

  • Гібридний автомобіль: Toyota Prius

Одометр із заповітними 200 000 миль (320 000 км)

Одометр із заповітними 200 000 миль (320 000 км)

cecottle.com

Нарешті, окремо слідують виділити список машин, які, як заявляють в iSeeCars, можуть подолати вищевказані 320 000 км без серйозних поломок:

  • Toyota Land Cruiser

  • Toyota Sequoia

  • Ford Expedition

  • Chevrolet Suburban

  • GMC Yukon XL

  • Toyota 4Runner

  • Toyota Tundra

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував замітку про 10 найкращих автомобілів сьогоднішнього дня.

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Автор
Валентин Петров
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