Названо найкращі автомобілі Lexus за останні 30 років

Журналісти склали список найкращих моделей Lexus за всю історію бренду. Приводом послугував ювілей японської марки.
В цьому році Lexus святкує своє тридцятиріччя: компанія з'явилася на світ у 1989 році, її завданням було підкорення сегменту преміальних моделей (що цікаво, на рідному, японському ринку бренд з`явився лише у 2005 році, а першим регіоном присутності для нього стала Північна Америка ). І ось якраз з цієї нагоди сайт bestcarweb.jp вирішив обрати 10 найкращих автомобілів, які Lexus подарував цьому світу.
Lexus. Найкращі моделі
bestcarweb.jp
Загалом в продуктовій лінійці Lexus налічується 40 моделей: таким чином, в десятку найкращих увійшла кожна четверта модель. Високої честі удостоїлися ті моделі, які свого часу сприяли зміцненню іміджу марки, забезпеченню високого продажу, а також були технічним, технологічним та дизайнерським проривом свого часу.
Найкращі Лексуси
10-е місце: купе Lexus RC F (2014 – т.ч.)
Нинішній Lexus RC F
bestcarweb.jp
9-е місце: купе Lexus LC500 (2017 – т.ч.)
Lexus LC500
bestcarweb.jp
8-е місце: седан Lexus GS першого покоління (1993 – 1997)
Оригінальний Lexus GS
bestcarweb.jp
7-е місце: позашляховик Lexus LX (2007 – т.ч.)
Поточний Lexus LX
bestcarweb.jp
6-е місце: позашляховик Lexus GX (2009 – т.ч.)
Поточний Lexus GX
bestcarweb.jp
5-е місце: кросовер Lexus RX першого покоління (1998 – 2006)
Перше покоління Lexus RX
bestcarweb.jp
4-е місце: седан Lexus LS третього покоління (2000 – 2006)
Третій Lexus LS
bestcarweb.jp
3-е місце: седан Lexus ES другого покоління (1991 – 1997)
Друге покоління Lexus ES
bestcarweb.jp
2-е місце: суперкар Lexus LFA (2010 – 2012)
Lexus LFA
bestcarweb.jp
1-е місце: седан Lexus LS першого покоління (1989 – 1992)
Перше покоління Lexus LS
bestcarweb.jp
Як раніше розповідав OBOZREVATEL, експерти назвали старі авто, які найкраще купувати в 2020 році.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".