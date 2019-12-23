Названо найкращі автомобілі Lexus за останні 30 років

Журналісти склали список найкращих моделей Lexus за всю історію бренду. Приводом послугував ювілей японської марки.

В цьому році Lexus святкує своє тридцятиріччя: компанія з'явилася на світ у 1989 році, її завданням було підкорення сегменту преміальних моделей (що цікаво, на рідному, японському ринку бренд з`явився лише у 2005 році, а першим регіоном присутності для нього стала Північна Америка ). І ось якраз з цієї нагоди сайт bestcarweb.jp вирішив обрати 10 найкращих автомобілів, які Lexus подарував цьому світу.

Lexus. Найкращі моделі bestcarweb.jp

Загалом в продуктовій лінійці Lexus налічується 40 моделей: таким чином, в десятку найкращих увійшла кожна четверта модель. Високої честі удостоїлися ті моделі, які свого часу сприяли зміцненню іміджу марки, забезпеченню високого продажу, а також були технічним, технологічним та дизайнерським проривом свого часу.

Найкращі Лексуси

10-е місце: купе Lexus RC F (2014 – т.ч.)

Нинішній Lexus RC F bestcarweb.jp

9-е місце: купе Lexus LC500 (2017 – т.ч.)

Lexus LC500 bestcarweb.jp

8-е місце: седан Lexus GS першого покоління (1993 – 1997)

Оригінальний Lexus GS bestcarweb.jp

7-е місце: позашляховик Lexus LX (2007 – т.ч.)

Поточний Lexus LX bestcarweb.jp

6-е місце: позашляховик Lexus GX (2009 – т.ч.)

Поточний Lexus GX bestcarweb.jp

5-е місце: кросовер Lexus RX першого покоління (1998 – 2006)

Перше покоління Lexus RX bestcarweb.jp

4-е місце: седан Lexus LS третього покоління (2000 – 2006)

Третій Lexus LS bestcarweb.jp

3-е місце: седан Lexus ES другого покоління (1991 – 1997)

Друге покоління Lexus ES bestcarweb.jp

2-е місце: суперкар Lexus LFA (2010 – 2012)

Lexus LFA bestcarweb.jp

1-е місце: седан Lexus LS першого покоління (1989 – 1992)

Перше покоління Lexus LS bestcarweb.jp

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