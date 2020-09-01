Найдешевші авто в Україні: що купити за $10 000

За $10 000 на ринку нових авто в Україні багато пропозицій.

Купівля нового автомобіля завжди гостро цікавить українців. Незважаючи на те, що в нашій країні ринок вживаних авто домінує над новими пропозиціями, багато хто мріє про машину "з салону".

Звісно, $10 000 не назвати маленькою сумою. З іншого боку, в європейському регіоні, до якого також відноситься і Україна, для нового автомобіля це саме ті гроші, з якими можна увійти в світ блискучих кузовів, чистих покришок і поліетиленових упаковок на сидіннях.

Сегмент бюджетних автомобілів в Україні цілком розвинений, адже саме такі машини користуються найвищим попитом. На що можна звернути увагу, якщо витрачати на покупку авто більше 300 000 грн не хочеться?

Lada Granta

Несподівано, але найдоступніший новий автомобіль в Україні – російська Лада Гранта. За машину просять мінімум 215 940 грн або $7800. Незважаючи на таку привабливу ціну, на українських дорогах цих машин не так багато.

Lada Granta виявилася найдешевшим новим автомобілем в Україні. Фото: lada.ua

За свої базові гроші Lada Granta оснащена бензиновим двигуном об'ємом 1,6 л, який пропонує 87 к.с. і поєднується з 5-ступеневою механічною КПП.

Ravon R2

Автомобіль з Узбекистану виглядає відмінно. Більшою мірою це пов'язано з тим, що машина являє собою злегка перелицьований Chevrolet Spark 2010 року, який все ще виглядає досить сучасно. В "базі" купити новий Равон можна за 260 000 грн або $9400.

Бюджетник Ravon R2 – єдине нове авто в Україні з АКПП до $10 000. Фото: ravon.com.ua

Двигун на 1,25 л видає 85 к.с. і працює в парі з 4-ступеневою автоматичною КПП. Це найдоступніша машина в Україні з "автоматом".

Ravon R4

Бюджетний седан виглядає стильно, але на дорогах зустрічається не так часто. Отже, незвичайний дизайн дозволить виділитися в потоці, а стартова ціна 266 800 грн ($9700) заощадить сімейний бюджет.

Ravon R4 – класичний бюджетний седан, який виглядає доволі цікаво. Фото: bogdanauto.com.ua

В цьому випадку доведеться "попрацювати руками", адже двигун (1,5 л, 106 к.с.) агрегатирований з механічною коробкою на 5 ступенів.

Ravon Nexia R3

Равон продовжує завойовувати український ринок дешевими авто. За ті ж 266 800 грн або $9700 можна звернути увагу на Nexia R3. Машина схожа на старий Шевроле Авео, по суті ним і є.

Купити Ravon Nexia R3 можна за ті ж $9700, що і R4. Фото: drive2.ru

Технічна зв'язка та ж, що і в разі Ravon R4: 1,5-літровий бензиновий мотор і 5-ступенева механічна КПП.

Renault Sandero

Трохи більше – 266 900 грн – просять за автомобіль бренду, який багатьом подобається набагато більше. Renault – компанія зі світовим ім'ям, хоч під нею і ховається бюджетник Dacia Duster.

Компактний гетчбек Renault Sandero є одним з бестселерів українського ринку. Фото: renault.ua

Проте, машина доступна, надійна, практична та цілком симпатична. За свої гроші в базовому виконанні пропонує бензиновий двигун об'ємом 1 л на 75 к.с. і 5-ступеневу механічну коробку.

Lada Largus

Ще одна Лада – на цей раз перелицьований універсал Renault Logan MCV першого покоління. Машина "в мінімалці" коштує 281 820 грн ($10 200). Двигун 1,6 л, 87 л.с., 5-ступенева МКПП.

Lada Largus – великий і доступний універсал. Але це Лада. Фото: lada.ua

Renault Logan

Ту ж техніку, що і в Рено Сандеро, готовий своїм покупцям запропонувати седан Рено Логан. Але вже за 288 900 грн або $10 500. З цією машиною ми перетнули бар'єр п'ятизначної ціни в доларовому еквіваленті. Але модель залишається дуже популярною.

Logan – найпопулярніший бюджетний седан українських автомобілістів. Фото: renault.ua

JAC J4

Бюджетний китайський автомобіль віддають за 294 000 грн ($10 700). В цьому випадку компактний седан пропонує 1,5-літровий бензиновий мотор потужністю 111 к.с. і механічну КПП на 5 ступенів.

Китайський JAC J4 виглядає трохи екзотично, але здається привабливим. Фото: jac.ua

Chery Tiggo 2

Не найдешевший автомобіль в нашій добірці, але, можливо, один з найбільш цікавих бюджетників в Україні. Це кросовер, що відразу виділяє це китайське авто на тлі дешевих гетчбеків і седанів.

Єдиний кросовер в добірці – Чері Тігго 2, який виглядає дуже сучасно. Фото: infocar.ua

З іншого боку, ціна за базову комплектацію на рівні 299 314 грн або $10 900 не так далека від поняття доступного автомобіля. Двигун об'ємом 1,5 л видає 106 к.с. і поєднується з 5-ступеневою механічною КПП.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки зарплат необхідно українцям на покупку автомобіля.

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