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13 листопада • оновлено в 16:41
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На трасі Одеса–Київ знайшли труп

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На трасі Одеса–Київ біля Клеверного моста в ніч на 13 листопада було виявлено труп чоловіка. Правоохоронці встановлюють його особу та обставини смерті.

Виявлені на тілі чоловіка пошкодження характерні для тих, які отримують в результаті ДТП, йдеться на сайті головного управління Нацполіціі Одеської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що небіжчик міг отримати смертельні травми від удару вантажівки.

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Ілюстрація

Ілюстрація

За даним фактом вже розпочато виробництво за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Однак остаточне рішення у справі буде прийнято після отримання висновків судово-медичної експертизи.

Поки поліцейські просять відгукнутися очевидців події і звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу загиблого – на вигляд йому 25-35 років, зріст близько 170 см, був одягнений в чорну куртку, чорний светр з червоним малюнком, чорні джинси і кросівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ – Одеса маршрутка перекинулася на дах: відео з місця ДТП

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Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП в Одесі
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