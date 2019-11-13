На трасі Одеса–Київ знайшли труп

На трасі Одеса–Київ біля Клеверного моста в ніч на 13 листопада було виявлено труп чоловіка. Правоохоронці встановлюють його особу та обставини смерті.

Виявлені на тілі чоловіка пошкодження характерні для тих, які отримують в результаті ДТП, йдеться на сайті головного управління Нацполіціі Одеської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що небіжчик міг отримати смертельні травми від удару вантажівки.

Ілюстрація

За даним фактом вже розпочато виробництво за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Однак остаточне рішення у справі буде прийнято після отримання висновків судово-медичної експертизи.

Поки поліцейські просять відгукнутися очевидців події і звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу загиблого – на вигляд йому 25-35 років, зріст близько 170 см, був одягнений в чорну куртку, чорний светр з червоним малюнком, чорні джинси і кросівки.

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