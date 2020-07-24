На дорогах України почалася операція "Безпечне шосе": що загрожує водіям

В Україні стартувало профілактичне відпрацювання поліцейськими патрулями автомобільних доріг "Безпечне шосе".

Про це заявив глава Нацполіціі Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства. В операції задіяні 400 екіпажів.

Рішення про відпрацювання ухвалили через загострення ситуації на автомобільних дорогах.

"Ми назвали це відпрацювання "безпечне шосе". Мета наших дій – підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Зараз "гаряча" пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту істотно збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Ця статистика змушує нас діяти рішуче", – заявив Клименко.

Також він підкреслив, що екіпажі поліції працюватимуть виключно заради безпеки людей – в режимі патрулювання або на спеціальних видимих і добре освітлених постах. Профілактичні заходи триватимуть до кінця літа.

За словами очільника НПУ, перед кожним задіяним підрозділом поліції визначені конкретні завдання. Серед цих завдань – аналіз стану аварійності, визначення оптимальних місць розташування патрульних нарядів, збільшення їхньої кількості на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг, а також наближення нарядів до місць відпочинку людей у південних регіонах держави.

Наголошується, що особливу увагу поліцейські приділятимуть профілактиці правопорушень, що можуть призвести до ДТП. Наряди поліції будуть орієнтовані на виявлення серйозних порушень Правил дорожнього руху як водіями транспортних засобів, так і пішоходами та велосипедистами.

Зокрема, йдеться про виявлення фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму.

Також правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками дорожнього руху правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, користування ременями безпеки або мотошоломами, перевезення пасажирів, зокрема – дітей.

Карта аварійності доріг України (Сайт Нацполіціі)

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