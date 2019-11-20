Конфуз з героїнею парковки в Одесі: з'явилися деталі

Одеситку, яка 13 листопада, кинувши машину на рейках, заблокувала рух трамваїв на Французькому бульварі, оштрафували. Тоді машину пасажирам довелося буквально переносити на руках.

Відео, опубліковане одеською комунальною службою "Центр 077", зробило дівчину знаменитою на всю країну. Воно набрало сотні тисяч переглядів. Про це повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі оштрафували героїню парковки 077.od.ua

Одеситку вже оштрафували за неправильну парковку, а на цьому місці тепер чергують евакуатори. Журналістам вдалося відшукати адресу порушниці, але її не було вдома. За дівчину вибачилася мама.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Французькому бульварі пасажирам довелося вручну виштовхувати з рейок машину, яка заважала проїзду трамвая №5. Автоледі припаркувала її прямо на шляхах. З трамвая вийшли кілька чоловіків і посунули авто.

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