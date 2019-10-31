Громадяни України почали отримувати водійські права нового зразка, в яких обов'язково вказується група крові й резус-фактор.

Як йдеться в повідомленні сервісного центру МВС у Facebook, посвідчення видаються під час послуги обміну, заміни або відновлення прав, після здачі іспитів на право керування транспортним засобом.

Адміністратор центру вносить цю інформацію в новий водійський документ на основі даних, зазначених у медичній довідці 083/о.

Водійські права 24 канал

Ця довідка входить у комплект документів, що їх громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищевказаних адміністративних послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про введення електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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