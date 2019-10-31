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31 жовтня • оновлено в 10:53
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Група крові й резус-фактор: в Україні почали видавати нові водійські права

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Громадяни України почали отримувати водійські права нового зразка, в яких обов'язково вказується група крові й резус-фактор.

Як йдеться в повідомленні сервісного центру МВС у Facebook, посвідчення видаються під час послуги обміну, заміни або відновлення прав, після здачі іспитів на право керування транспортним засобом.

Адміністратор центру вносить цю інформацію в новий водійський документ на основі даних, зазначених у медичній довідці 083/о.

Водійські права

Водійські права

24 канал

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Ця довідка входить у комплект документів, що їх громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищевказаних адміністративних послуг.

Група крові й резус-фактор: в Україні почали видавати нові водійські права

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про введення електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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Україна
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