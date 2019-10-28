Електронні права й відеофіксація: у Раді підготували сюрпризи водіям

В Україні введуть електронні водійські права, відеофіксацію порушень правил дорожнього руху й нові правила складання іспитів в автошколах.

Які нововведення на дорогах готує Верховна Рада українцям, розповів у ефірі ObozTV нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко. За його словами, ініціативи покликані спростити життя автомобілістам.

"Посвідчення водія планують зробити електронними. Їх вже не можна буде забути вдома. Буває ситуація, коли їдеш на машині, забувши в гаманці права... Виробляється і законодавча база, і формат діджиталізаціі цих прав, коли можна буде показувати права інспектору в своєму гаджеті або телефоні", – розповів депутат.

За його словами, аналогічні правила профільне міністерство і парламентський комітет опрацьовують для техпаспортів: "Думаю, протягом року ми вже зможемо це побачити і спробувати".

Також зміни торкнуться складання іспитів у автошколі.

"Не треба вчитися в автошколі, можна прийти і скласти в школі цей іспит. Ти можеш самостійно оволодіти всім матеріалом, не потрібно витрачати кошти... Це спрощується і зменшується плата за цей сертифікат. Можна обирати – вчитися в школі або самостійно", – пояснив Крейденко.

Як зазначив "слуга народу", цей крок також покликаний виключити корупційну складову: "Будуть жорсткіше контролюватися теоретичне і практичне випробування... Зараз планують встановлювати камери в місцях, де проходять ці іспити, щоб був контроль".

"У нас, якщо ти пройшов іспит в автошколі, діяв сертифікат 10 років. Ти міг протягом цього часу не ходити навіть у ДАІ, не складати іспит. Зараз буде два роки. Це дасть можливість людей стимулювати, щоб вони не втрачали водійські навички", – додав він.

За словами парламентаря, водіям також будуть нараховуватися штрафні бали, які можна буде відслідкувати через гаджет: "Буде виписка, її можна буде відстежити як інспектору, так і водієві. Вона буде доступна, буде автоматично підтягуватися".

Також Крейденко повідомив, що пілотна система відеофіксації на дорогах з'явиться вже до кінця нинішнього року, а повноцінно запрацює протягом 2020 року.

"Має запрацювати, але треба законодавчо закріпити моменти. У нас ще немає достатньої бази. Дуже часто в судах оскаржують ці докази. Кажуть – була погана погода, не з того ракурсу знімала камера. Ми ці норми і введення в законодавчу базу доказів з відеофіксацією маємо підписати, і тоді вона запрацює повноцінно. Зараз вона має рекомендаційний характер для інспектора", – розповів депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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