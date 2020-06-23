Знайшли у Німеччині: фото і подробиці рідкісної ЗАЗ Таврія Електро

На просторах інтернету AutoOboz виявив рідкісні фотографії та нові подробиці про маловідому ЗАЗ Таврія Електро – електричну версію легендарної Таврії, яку продавали в Німеччині у 1990-х роках.

Знімки були знайдені на сайті evalbum.com – англомовному ресурсі, присвяченому електромобілям. Цікаво, що самі фото з'явилися на цьому порталі ще у 2008 році, але весь цей час вони залишалися непоміченими. Тут же власник розкрив історію даного авто.

ЗАЗ Таврія Електро - нові фото маловідомого авто evalbum.com

На фотографії OBOZREVATEL потрапив зовсім випадково – в контексті пошуку нової інформації про електричну Таврію. Нещодавно ми писали, що один з користувачів форуму drive2.ru опублікував рекламну брошуру ЗАЗ Таврії Електро, яка дивом збереглася. У ній були викладені характеристики машини, а ось про те, звідки взагалі взявся цей автомобіль – досі не було відомо. Але тепер дещо прояснилося.

ЗАЗ Таврія Електро - нові фото маловідомого авто evalbum.com

Виявляється, електричну ЗАЗ Таврія Електро створили у 1996 році в Німеччині. Машина поставлялася з України як звичайний бензиновий хетчбек, а вже на місці з неї робили електромобіль – переобладнанням займалася дрезденська компанія Fridez Solar AG. Продавав електричну Таврію дилер Lada Deutschland.

ЗАЗ Таврія Електро - раннє фото, відскановане з рекламної брошури; drive2.ru

Через дуже велику ціну Таврія Електро не здобула популярність, але кілька екземплярів все ж потрапили на німецькі дороги. І ось один з них зображений на даних фото – його сфотографували у Деттенгаузен (земля Баден-Вюртемберг, Німеччина).

Нагадаємо, характеристики у ЗАЗ Таврія Електро були наступні: максимальна швидкість – 80 км/год, запас ходу на одному заряді – 80 км. За рух машини відповідав 16-сильний електромотор, який отримував живлення від блоку свинцевих батарей. Важив автомобіль 1115 кг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як Таврія стала героїнею французького журналу.