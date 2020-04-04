Як в СРСР розробили електромобіль з кумедним ім'ям. Відео

В середині 1980-х років, з настанням в СРСР перебудови, у багатьох ентузіастів прокинулася ще більша тяга до "гаражних" розробок. Одним із проявів цього став електромобіль з кумедною назвою Лімпопо.

Про незвичайну машині розповів на своєму YouTube-каналі користувач Даніїл Хаінов. Виявляється, цей автомобіль розробив його батько, конструктор-самоучка Геннадій Хаінов. Сталося це щеу 1986 році. Але, на жаль, як і багато інших проектів "народної радянської творчості", він не був завершений, хоча прототип електрокара все ж дожив до сьогодні.

Електромобіль Лімпопо Скріншот відео

Взагалі в СРСР було багато електромобільних розробок, проте всі вони крутилися навколо існуючих на той момент технологій. Лімпопо же в цьому відношенні був принципово іншим.

Він являв собою двомісний міський автомобіль малого класу, за розмірами близький до сучасного Smart. Передбачалося, що Лімпопо зможе зібрати будь-який бажаючий у себе в гаражі – відповідно до задуму, його хотіли продавати як конструктор.

Електромобіль Лімпопо Скріншот відео

У плані дизайну радянський EV виглядав на свої роки досить футуристично, йому притаманні обтічні та спортивні форми.

В основі машини лежав сталевий трубчастий каркас, обшитий склопластиковими панелями. За рух автомобіля відповідали два невеликих електромотора, які живилися від декількох блоків батарей, встановлених під сидіннями і частково в багажнику. Підвіска у Лімпопо ресорна; також до оснащення входить обігрівач салону.

Електромобіль Лімпопо Скріншот відео

Тепер автор відео намір поставити електромобіль на колеса, і роботи попереду в нього багато. По-перше, сам кузов потрібно відреставрувати, оскільки довгий час машина перебувала на вулиці, через що облізла фарба і почала з`являтися іржа на металевих елементах. А по-друге, агрегати машини вже застаріли як технічно, так і морально, тому їх потрібно "освіжити", закупивши необхідні деталі і компоненти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що для електромобілів створили батарею, яку неможливо вбити. У прямому сенсі слова.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся