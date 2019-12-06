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6 грудня • оновлено в 15:20
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Як гарячі пиріжки: в Kia шоковані попитом на електрокари

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У корейській компанії пообіцяли максимально швидко задовольнити потреби покупців електромобілів Kia e-Niro і Soul EV.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Kia планує збільшити поставки нових електричних моделей e-Niro і Soul EV. Виробник зіткнувся з несподівано великим попитом на електрокари марки.

Kia Soul EV

Kia Soul EV

kia.com

Kia Soul EV

Kia Soul EV

kia.com

Kia Soul EV

Kia Soul EV

kia.com

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Наприклад, у Великій Британії всі доступні Kia e-Niro були розпродані за кілька тижнів з моменту старту продажів. На сьогоднішній день компанія заявила, що здатна задовольнити потреби всіх своїх покупців. Зокрема, в перші 6 місяців 2020 року Kia відправить клієнтам три тисячі електричних e-Niro, а в другому півріччі має намір збільшити поставки.

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Kia e-Niro

Kia e-Niro

kia.com

Kia e-Niro

Kia e-Niro

kia.com

Kia e-Niro

Kia e-Niro

kia.com

"З моменту запуску e-Niro на початку 2019 роки ми отримали безпрецедентний попит, який було непросто задовольнити, – розповідає виконавчий директор Kia Motors в Великобританії Пол Філпотт. – У 2020 році у нас буде дві моделі – Soul EV і e-Niro, і наша мережа з 190 доларів буде готова повністю задовольнити потреби клієнтів в електромобілях ".

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Нагадаємо, що кросовер Kia e-Niro оснащений літій-полімерним акумулятором потужністю 64 кВтг і здатний подолати понад 480 км на одній зарядці (WLTP). Що стосується Kia Soul EV, він оснащений аналогічний акумулятором і здатний подолати більше 450 км. До речі, в Україні можна придбати Soul EV у офіційних дилерів корейського бренду.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia готує оновлений кросовер Sorento.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Південна Корея Сеул
Теги
електромобілі Kia новини авто кросовер
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