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9 червня • оновлено в 18:13
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Як деградація батареї впливає на ціну вживаного електромобіля

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З електрокарами на вторинному ринку ситуація складніша, ніж зі звичайними авто – при виборі "електрички" потрібно враховувати ще один фактор, про який мало хто замислюється. На нього у своєму дослідженні звернули увагу фахівці німецького TUV.

За ідеєю, вживані електромобілі аналогічної марки і моделі, а також одного й того самого року випуску і з однаковим пробігом (скажімо, трирічні моделі, на одометрі яких 45 000 км), повинні мати однакову ціну. Але, згідно з дослідженням Організації з технічного нагляду Німеччини (TUV), різниця у вартості може досягати 450 євро, і це залежить не від візуального враження, а від дечого більш серйозного – ступеня деградації ємності батареї.

Як деградація батареї впливає на ціну вживаного електромобіля

consumerreports.org

У Німеччині існують спеціалізовані компанії, такі як Twaice, які використовують спеціальне програмне забезпечення для оцінки стану акумулятора. І ось, як розповіли експертам TUV у Twaice, при однаковому пробігу та віці автомобіля різниця в ємності акумулятора однієї і тієї ж моделі електромобіля може досягати 5%. На це впливають такі чинники як стиль керування та умови зарядки автомобіля.

Експерти рекомендують заряджати акумулятор електромобіля від 15 до 90% або, що ще краще, підключати його до зарядки на 20% і витягувати "пістолет" на 80%. Крім того, краще уникати агресивного стилю водіння – він також не дуже добре впливає на стан акумулятора. Особливо цих порад варто дотримуватися тим, хто хоче в майбутньому вигідно перепродати свій електрокар.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на звалищі у США знайшли партію викинутих електромобілів.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі б/к автомобіль
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