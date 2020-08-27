VW відправив у виробництво довгоочікуваний електромобіль

У Німеччині Volkswagen запустив виробництво нового електричного кросовера VW ID.4. При цьому дизайн моделі як і раніше тримається в секреті.

Поки виробництво автомобіля стартувало на німецькому заводі в Цвіккау. Надалі також очікується початок складального процесу в США, адже новинка надійде в продаж не тільки в Європі, але і в Америці.

Офіційних фото Volkswagen ID.4 виробник так і не показав. Але, завдяки раннім витокам, дизайн нового електричного кросовера більше не є секретом.

Відомо, що автомобіль схожий на компактний гетчбек ID.3, який готується до виходу на ринок. Довжина електричного SUV становить 4592 мм, ширина – 1852 мм, а висота – 1629 мм. Розмір колісної бази дорівнює 2765 мм.

Очікується поява кількох модифікацій з батареями різної ємності. Топова версія запропонує запас ходу на рівні 500 км.

Зовнішність Volkswagen ID.4 не є секретом. Фото: Міністерство промисловості Китаю

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