Всі моделі Tesla раптово подешевшали на кілька тисяч

В автомобільній промисловості спостерігається деяке уповільнення, через що виробники намагаються залучити покупців. Tesla скинула ціни на всі свої моделі на кілька тисяч доларів.

Так, за повідомленнями Electrek, базова Tesla Model 3 подешевшала відразу на дві тисячі доларів – до $37 990 з колишніх $39 990. Тепер стандартна модель стала доступнішою, отже, з'явиться більше охочих її придбати. Проте інші електромобілі подешевшали ще сильніше.

Tesla Model 3 скріншот, tesla.com

Стрімко застаріваюча Tesla Model S (з'явилася в 2012 році) скинула відразу п'ять тисяч і тепер коштує від $74 990. Кросовер Model X подешевшав на ту ж суму і пропонується від $79 990.

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З чим це пов'язано? Електрокари Тесла відомі своїми високими динамічними характеристиками і дорожнечею, але зниження цін все ж значне. З поступовим виходом з карантину стрімко знижений попит необхідно стимулювати. Нові приємні ціни – найефективніша тактика в залученні покупців.

Tesla Model S скріншот, tesla.com

Єдина модель, яка не отримала взагалі жодних знижок – компактний кросовер Tesla Model Y. Справа в тому, що компанія зовсім нещодавно почала виробництво цієї моделі. На даний момент зібрано велику кількість попередніх замовлень, які необхідно виконати. Знижки в цій ситуації просто неактуальні.

Tesla Model Y скріншот, tesla.com

До того ж, в умовах високого попиту на модель, багато покупців можуть бути обурені зниженням ціни, адже їм довелося заплатити більше. На даний момент купити Tesla Model Y можна від $46 690 c запасом ходу 500 км.

Скільки коштує Tesla сьогодні:

Model 3 – від $37 990

Model Y – від $46 690

Model S – від $74 990

Model X – від $79 990

Ціни вказані без урахування податкових послаблень і державних субсидій на покупку електротранспорту, які відрізняються в різних країнах. Тому в окремих державах електромобілі Тесла вийдуть ще дешевшими.

Tesla Model X скріншот, tesla.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, суд конфіскував у українця електрокар Tesla за неправильні документи.

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