Volkswagen готує 'народний' електромобіль

У концерні Volkswagen планують підготувати до 2023 року електромобіль вартістю менш ніж 20 тисяч євро.

Про це повідомляє портал Carscoops. Новий компактний електромобіль буде використовувати здешевлену та спрощену версію платформи MEB. Автомобіль займе місце на сходинку нижче, ніж гетчбек ID.3, і зможе використовувати тягову батарею енергоємністю до 43 кВтг.

Для концерну поява бюджетного електромобіля стане важливим кроком у популяризації електротранспорту, залученні ширшої купівельної аудиторії і подальшого зниження шкідливих викидів.

Здешевлена версія платформи MEB буде використовуватися для двох нових моделей електромобілів – сіті-кара ID.1 та гетчбека ID.2. Очікується, що вартість ID.1 буде менш ніж 20 тисяч євро, а гетчбек обійдеться в суму менш ніж 25 тисяч євро. Поява новинок у дилерів компанії очікується у 2023 році.

У своєму інтерв'ю британському Autocar генеральний директор Volkswagen Ральф Брандштеттер розповів, що у концерні будуть працювати зі своїми китайськими партнерами, щоб запропонувати більш доступні електромобілі, спеціально розроблені для цього ринку, і що платформа MEB-lite також послугує основою для появи доступних електромобілів інших брендів, що входять у концерн, таких як Skoda та Seat.

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