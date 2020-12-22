Volvo представить новий електромобіль у березні 2021

Компанія Volvo назвала дату дебюту другого повністю електричного автомобіля – презентація відбудеться 2 березня майбутнього року.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Шведський автовиробник планує щорічно до 2025 року презентувати по одній новій електричної моделі в рамках своєї стратегії розвитку. Відповідно до раніше озвученими планами, компанія має намір до 2025 року повністю електрифікувати свій модельний ряд. Передбачається що половина автомобілів марки отримає гібридні силові агрегати, а друга буде повністю електричної.

Що стосується електромобілів, що всі вони будуть використовувати в своїй конструкції модульну архітектуру CMA, яка вже знайшла застосування на першому електромобілі Volvo – кросовері XC40 Recharge.

За словами керівника шведського концерну Хакана Самуельссона, друга електрична модель отримає "більш обтічний кузов" у порівнянні з XC40. Він також уточнив, що новинка не буде спадкоємицею хетчбека V40, виробництво якого було припинено у 2019 році. "Для Volvo, щоб бути прибутковою компанією, необхідно сфокусуватися на більш високому ціновому діапазоні, автомобілях преміального сегмента", – пояснює Самуельсон.

Цілком ймовірно, вигляд новинки багато в чому нагадуватиме Volvo Concept 40.2, який дійсно виглядає більш обтічним, ніж XC40 за рахунок кузова типу фастбек. З іншого боку, Concept 40.2 вже використовувався у якості прообразу для створення "родинного" електромобіля Polestar 2. Чи стане новинка "двійником" або буде самостійною моделлю ми дізнаємося зовсім скоро, буквально через два місяці.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo розширює виробництво електричних комплектуючих, а кросовер ХС60 отримав нові гібридні модифікації.