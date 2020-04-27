Volkswagen таємно запустив виробництво електричного SUV

На спільному підприємстві SAIC Volkswagen в Китаї стартувало виробництво повнорозмірного електричного кросовера Lounge SUVe.

Volkswagen Lounge SUVe news.cheshi.com

Фотографію працівників заводу SAIC Volkswagen поруч з першим кузовом електрокара опублікували китайські журналісти.

Концепт Volkswagen ID Roomzz презентували в минулому році volkswagen.com

Прообразом для новинки послужив торішній концепт ID. Roomzz. Секретність пояснюється проблемами з першим електрокаром марки – хетчбеком ID.3, у якого виникли неполадки з програмними забезпеченням.

Volkswagen ID Roomzz volkswagen.com

У концепті ID. Roomzz знайшли застосування оригінальні конструктивні рішення, наприклад, розсувні двері без центральної стійки, сенсорний пульт вибору режимів руху на кермі і приладова панель без звичних клавіш і перемикачів.

Volkswagen ID Roomzz volkswagen.com

Але реалізувати це в серійної моделі занадто складно і дорого. Тому в салоні нового SUV будуть використовуватися звичні органи управління і матеріали. При довжині близько 4,9 м, покупцям запропонують як 5-, так і 7-місцеву конфігурацію салону.

Volkswagen ID Roomzz volkswagen.com

За своїм дизайном новинка буде багато в чому продовжувати ідеї концепту ID. Roomzz. Обтічний силует дозволить знизити аеродинамічний опір повітрю.

У рух автомобіль буде приводити силовий агрегат з двома електромоторами потужністю близько 306 к.с, а живлення для неї забезпечить батарея ємністю 82 кВтг.

Volkswagen ID Roomzz volkswagen.com

Очікуваний показник динаміки розгону – 6,6 секунди до "сотні", а запас ходу – близько 450 км по циклу WLTP.

Volkswagen ID Roomzz volkswagen.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Volkswagen запустив в Китаї виробництво нової моделі повнорозмірного кроссовера з традиційними силовими агрегатами.

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