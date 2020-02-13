Українці можуть залишитися без улюбленого електрокара: що трапилося

Продажі електромобілів ростуть, займаючи водночас невеликий відсоток ринку нових авто. Але й цього вже достатньо для того, щоб виник дефіцит компонентів.

Як з'ясував OBOZREVATEL, один із найкращих електромобілів сучасності – Jaguar I-Pace – зіткнувся з серйозними труднощами. Ця модель, до речі, є найбільш популярним новим EV на українському ринку.

Кросовер Jaguar I-Pace – найбільш продаваний новий електромобіль в Україні jaguar.com

Цьому сприяють гідні динамічні характеристики та дальність пробігу майже 400 км, яскравий дизайн і любов українців до розкішних машин. Навіть більше, кросовер Jaguar I-Pace – досить молода модель, тому старих екземплярів на ринку не так багато. З продажу нових авто в Україні I-Pace обганяє будь-який інший електрокар. Але незабаром це може змінитися.

Jaguar I-Pace пропонує своїм пасажирам розкішний інтер'єр jaguar.com

Попит на британський електричний кросовер зростає в усьому світі, тому перед компанією цілком очікувано постала проблема – неможливість його задовольнити. Постачальник літій-іонних батарей – корейська LG Chem – співпрацює з великою кількістю автовиробників. Кожен з них постійно просить збільшити постачі.

Але виготовлення батарей – складний і енерговитратний технологічний процес. Незважаючи на те, що запасів сировини, за прогнозами, вистачить на всіх, її потрібно переробляти. За готовими компонентами буквально шикуються черги з автомобільних компаній.

Через проблеми з батареями поставки Jaguar I-Pace можуть затриматися jaguar.com

З цієї причини з понеділка, 17 лютого, Jaguar призупинить складальну лінію I-Pace в австрійському Граці на один тиждень. Передбачається, що за цей час постачання акумуляторів з польського підприємства LG Chem вдасться відновити. Можливо, покупцям доведеться зачекати своїх електрокарів.

З іншого боку, передумов до зниження попиту на батареї немає. Адже майже всі автовиробники активно розширюють свої електромобільні лінійки. Залишається тільки спостерігати за подальшим розвитком подій, які навіть можуть призвести до дефіциту нових електромобілів на ринку.

Нагадаємо, OBOZREVATEL розповідав про цікаве досягнення електромобілів, завдяки якому вони обігнали машини з механічними КПП.

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