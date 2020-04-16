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16 квітня • оновлено в 14:54
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У Тесла такого немає: новий електричний позашляховик "підірве" ринок

3.9т
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Кросовер Tesla Model Y вже вийшов на ринок і виявився досить неоднозначним автомобілем. Його головний суперник – Fisker Ocean – ще не продається, але вже став набагато кращим.

Йдеться про особливу модифікацію електромобіля Fisker Ocean Force-E, яка перетворює цей новий кросовер на агресивний позашляховик. В першу чергу модель призначається рятувальникам і поліцейським, але, швидше за все, новинку зможе придбати будь-хто поряд зі стандартним Ocean.

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

fiskerinc.com

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

fiskerinc.com

Змін тут предостатньо. Новий електрокар отримав посилену підвіску та великі колеса на позашляховій гумі, завдяки чому кліренс помітно збільшився. У передній частині з'явилася міцна захисна решітка, на даху – експедиційний багажник і додаткова світлотехніка, а завершальним акордом стало запасне колесо, яке стирчить з переднього відсіку, розташованого на місці капоту.

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Всі ці модифікації відсилають до справжніх позашляховиків, які не бояться каменів, бруду та водойм. Здібності Force-E ще необхідно перевірити на практиці (не раніше 2022 року). Допоможе в цьому потужна силова установка на 300 к.с. і повний привід.

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

fiskerinc.com

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

fiskerinc.com

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя

fiskerinc.com

Пізніше з'явиться і більш потужна версія, але першим у продаж вирушить стандартний електромобіль Фіскер. З орієнтовним запасом ходу в 500 км купити авто в США можна буде від 37,5 тис. доларів. При цьому з урахуванням податкових пільг ціна і зовсім знизиться до 30 тисяч.

Tesla Model Y на тлі Fisker Ocean виглядає не дуже добре

Tesla Model Y на тлі Fisker Ocean виглядає не дуже добре

tesla.com

На даний момент цей електрокар здається більш цікавою пропозицією, ніж кросовер Тесла, який до того ж виглядає як Model 3 з більш високою лінією даху і навіть не намагається бути схожим на позашляховик, не кажучи вже про порівняння з Ocean Force-E. Буде дуже цікаво спостерігати за протистоянням цих машин.

Стандартний Fisker Ocean не претендує на підкорення каньйонів, але все одно виглядає досить агресивно

Стандартний Fisker Ocean не претендує на підкорення каньйонів, але все одно виглядає досить агресивно

fiskerinc.com

Стандартний Fisker Ocean 2021

Стандартний Fisker Ocean 2021

fiskerinc.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про нові дані потужності електромобіля Ford – віддача його силової установки зросте.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Fisker Tesla позашляховик кросовер електромобілі авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
очередной "убийца" теслы,а на каком заводе выпускают столь дивный автомобиль?
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Авто Електромобілі

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