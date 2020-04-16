У Тесла такого немає: новий електричний позашляховик "підірве" ринок

Кросовер Tesla Model Y вже вийшов на ринок і виявився досить неоднозначним автомобілем. Його головний суперник – Fisker Ocean – ще не продається, але вже став набагато кращим.

Йдеться про особливу модифікацію електромобіля Fisker Ocean Force-E, яка перетворює цей новий кросовер на агресивний позашляховик. В першу чергу модель призначається рятувальникам і поліцейським, але, швидше за все, новинку зможе придбати будь-хто поряд зі стандартним Ocean.

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя fiskerinc.com

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя fiskerinc.com

Змін тут предостатньо. Новий електрокар отримав посилену підвіску та великі колеса на позашляховій гумі, завдяки чому кліренс помітно збільшився. У передній частині з'явилася міцна захисна решітка, на даху – експедиційний багажник і додаткова світлотехніка, а завершальним акордом стало запасне колесо, яке стирчить з переднього відсіку, розташованого на місці капоту.

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Всі ці модифікації відсилають до справжніх позашляховиків, які не бояться каменів, бруду та водойм. Здібності Force-E ще необхідно перевірити на практиці (не раніше 2022 року). Допоможе в цьому потужна силова установка на 300 к.с. і повний привід.

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя fiskerinc.com

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя fiskerinc.com

Новий Fisker Ocean Force-E створений для бездоріжжя fiskerinc.com

Пізніше з'явиться і більш потужна версія, але першим у продаж вирушить стандартний електромобіль Фіскер. З орієнтовним запасом ходу в 500 км купити авто в США можна буде від 37,5 тис. доларів. При цьому з урахуванням податкових пільг ціна і зовсім знизиться до 30 тисяч.

Tesla Model Y на тлі Fisker Ocean виглядає не дуже добре tesla.com

На даний момент цей електрокар здається більш цікавою пропозицією, ніж кросовер Тесла, який до того ж виглядає як Model 3 з більш високою лінією даху і навіть не намагається бути схожим на позашляховик, не кажучи вже про порівняння з Ocean Force-E. Буде дуже цікаво спостерігати за протистоянням цих машин.

Стандартний Fisker Ocean не претендує на підкорення каньйонів, але все одно виглядає досить агресивно fiskerinc.com

Стандартний Fisker Ocean 2021 fiskerinc.com

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