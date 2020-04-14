У Tesla проблеми — Geely показала новий електричний кросовер

Geely після об'єднання з Volvo перетворилася на серйозного автовиробника. Новий китайський бренд Geometry створив вже другу модель, яка як слід налякає Tesla.
Geometry A – компактний електромобіль розмірами з Tesla Model 3, випущений Geely під новим суббрендом, який створили спеціально для розробки електрокарів. На даний момент саме Geometry A можна назвати єдиним серйозним суперником Тесла. Між іншим, автомобіль потихеньку наближається до України.
Кросовер Geely Geometry C
global.geely.com
Кросовер Geely Geometry C
global.geely.com
Але повернемося до нового кросоверу Geometry C. Компанія вже розповсюдила офіційні ескізи моделі, однак і живе фото тут теж є. При довжині 4432 мм електрокрос цілком відповідає Tesla Model Y. Те ж стосується і запасу ходу – від 400 до 500 км в залежності від обраної батареї (52 або 62 кВтгод).
Кросовер Geely Geometry C
Міністерство промисловості КНР
Електромобіль Geely Geometry А
global.geely.com
Дизайн виконали в стилі моделі А, що досить передбачувано. Прем'єру C ми очікуємо побачити до кінця року. Але що ж до моделі В, яка, здається випала з алфавіту Geely? Напевно виробник над цим працює, і незабаром ми про все дізнаємося.
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Tesla Model Y доведеться зустрітися з Geely Geometry C
tesla.com
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Volkswagen назвав головний недолік електромобілів і сказав, що від ДВЗ відмовлятися не планує.
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