Toyota і Hino розробляють водневий вантажівка для Північної Америки

Toyota і Hino підписали угоду про спільну розробку магістрального тягача на водневих паливних елементах для ринку Північної Америки.

Про це повідомляє прес-служба виробника. За основу буде взято шасі нової моделі вантажівки Hino XL Series, а компанія Toyota підготує електричні та водневі компоненти для силового агрегату.

У березні нинішнього року компанії Toyota і Hino вже анонсували спільний проект зі створення 25-тонної вантажівки на водневих паливних елементах для японського ринку. У планах виробників презентувати новинку на північноамериканському ринку в першій половині майбутнього року.

"Використання шасі Hino XL Series є безпрограшним варіантом як для покупців, так і для суспільства. Він буде тихим, плавним і потужним, а єдиними відходами буде звичайна вода, – коментує Tек Юку, керівник проекту департаменту R & D компанії Toyota. – Більш ніж 20-річний досвід компанії Toyota в області водневих паливних елементів в комбінації з досвідом компанії Hino зі створення важких вантажівок дозволять створити інноваційний і затребуваний продукт".

Представлений раніше екземпляр на шасі Hino Profia використовує технологію Toyota, яка вже випробувана на седані Toyota Mirai. Вантажівка оснащений тяговим електродвигуном, літій-іонною батареєю, а також балонами з воднем збільшеної місткості. Орієнтовний пробіг без дозаправки воднем обіцяють не менше 600 км.

Екологічно чиста новинка буде ставитися до 8-го класу вантажівок. За американською класифікацією це важка вантажівка, повною масою понад 14 тонн.

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про кілька проектів комерційного транспорту на електротязі. Так, восени минулого року на виставці комерційного транспорту в американській Атланті компанія Hyundai презентувала експериментальну вантажівку 8 класу на водні. А компанія Tesla готується до запуску в серію електричного вантажівки Semi, прототип якої був представлений ще в 2017 році.