Tesla Model Y отримала високі оцінки за безпеку

Американське управління безпеки руху NHTSA провела краш-тест и електромобіля Tesla Model Y. Результати випробувань продемонстрували високий рівень безпеки моделі.

Про це повідомляє пресслужба організації. У ході тестів електричний кросовер отримав максимальний рейтинг безпеки 5 звез.

Перший тест імітував лобове зіткнення на швидкості 56 км/год з аналогічним автомобілем. Наступні два тести оцінювали вплив на водія і пасажирів при бічному ударі на швидкості 62 км/ год рухається візком з бар'єром, що імітує автомобіль аналогічної маси, а також бічне зіткнення зі стовпом. І знову Tesla прекрасно впоралася з випробуваннями, показавши хороший захист як водія, так пасажирів, отримавши дві "п'ятірки".

Фінальним став краш-тест, що оцінює наслідки перевороту машини. Імовірність перекидання електромобіля фахівці NHTSA оцінили в 7,9%, що є мінімальним результатом серед всіх протестованих організацією кросоверів. Завдяки чому Model Y отримала чергові 5 зірок з 5 можливих.

Нагадаємо, що кросовер Tesla Model Y презентували навесні 2019 року, а в минулому році перші автомобілі зійшли з конвеєра заводу компанії у американському Фремонт. Модель отримала додатковий захист батареї і широкий набір систем активної безпеки, включаючи систему запобігання лобового зіткнення, автоматичного екстреного гальмування та систему попередження про виїзд з смуги. Фахівці європейського Euro NCAP ще не проводили краш-тестів Model Y, але з урахуванням того, що споріднений седан Tesla Model 3 завоював максимальний 5-зірковий рейтинг, результат кросовера буде не гірше.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, кросовер Tesla Model Y подешевшав на $8000., а у Шанхаї відкрили найбільшу у світі зарядну станцію Tesla.