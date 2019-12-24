Tesla Cybertruck зім'яли об інший автомобіль: ефектне відео

Новітній електромобіль Tesla Cybertruck відправиться у виробництво в кращому випадку в 2021 році. Але ми поки нічого не знаємо про безпеку моделі. Однак перший краш-тест вже відбувся!

Як з'ясував OBOZREVATEL, автор YouTube-каналу Handmade організував перевірку стійкості кузова до ударів за допомогою іншого автомобіля! Зрозуміло, мова йде про зменшені копії реальних машин. Адже ніхто з покупців Cybertruck поки ще навіть не бачив свій екземпляр.

Зіткнення Tesla Cybertruck з іншим пікапом вийшло ефектним скріншот з відео

На виготовлення машинки знадобилося 56 годин роботи протягом 6 днів. Автор зазначає, що виготовлення зменшеної копії пікапа Тесла Кібертрак не було важким завданням, адже у автомобіля проста, навіть геометрична форма.

Краш-тест Tesla Cybertruck скріншот з відео

Цікаво, що крім функціонуючого шасі з колесами, що обертаються, масштабна модель має справжній силовий каркас, на якому вже закріплені кузовні панелі. Останні, до речі, виготовлені з пластиліну. Однак верхнє покриття виконано з фольги. Завдяки цьому маленький електромобіль сяє металевим блиском так само, як і оригінальний автомобіль.

Автор відео підійшов до підготовки краш-тесту Тесла Кібертрак з усією серйозністю. Перед початком реальних випробувань, зіткнення було змодельовано за допомогою 3D-візуалізації. Все як у дорослих автовиробників! Але найцікавіше, звичайно, сталося в ході краш-тесту, який вийшов дуже видовищним.

Під час запису відео жоден справжній Tesla Cybertruck не постраждав!

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії виявили незвичайну підробку під електромобіль Tesla Cybertruck.

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