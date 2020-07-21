SsangYong показав тизери першого SUV на електротязі

Корейська компанія SsangYong показала ілюстрації першого в історії марки електричного кросовера, який буде створений на базі моделі Korando.

Від своїх родичів зі звичними ДВС новинка буде відрізнятися відсутністю решітки радіатора, а також рядом інших деталей оформлення. Для зниження капот буде виконаний з алюмінію, а для зниження опору повітрю новинка отримає додаткові аеродинамічні елементи.

Перший в історії марки електричний кросовер. фото: smotor.com

У рух електричний Korando буде приводити тяговий електромотор потужністю 140 кВт (190 к.с.), а живлення для нього буде поставляти літій-іонна батарея компанії LG Chem енергоємністю 61,5 кВтг. Передбачається, що привід буде здійснюватися на передню пару коліс, а запас ходу заявлений на рівні 420 км по циклу NEDC. Таким чином в реальних дорожніх умовах на електротязі кросовер зможе проїхати близько 320-330 км.

За словами представників компанії, Korando EV володіє "найкращою в класі" динамікою, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 95 миль/год (153 км/год).

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