SAAB не помер: перше фото електричного кросовера зі Швеції

Шведсько-китайський бренд National Electric Vehicle Sweden (NEVS), який є правонаступником знаменитого SAAB, готує свою другу модель. Ще у 2017 році компанія представила "первістка" – електричний седан, а тепер збирається випустити батарейковий кросовер.

На це вказує патентне фото майбутньої моделі, яке опинилося у розпорядженні китайських ЗМІ. Повідомляється, що електричний кросовер NEVS отримає ім'я Hengchi 1.

NEVS Hengchi 1 auto.sina.com.cn

Коли у 2012 році NEVS викупила SAAB, компанія оголосила, що сама шведська марка використовуватися не буде – по суті, мова йшла про використання лише виробничих потужностей та досвіду напрацювань. Однак під виняток потрапив і дизайн: вищезгаданий седан NEVS 9-3 зробили в дусі однойменної моделі SAAB (випускалася з 1998 по 2014 роки), і Hengchi 1 піде тим самим шляхом – судячи з патентного зображення, його зовнішній вигляд буде близький до кросовера SAAB 9 – 4X – останньої моделі шведського бренду, яку представили у 2011 році. Вона повинна була врятувати SAAB від банкрутства, але цього не сталося – всього з конвеєра у Тролльхеттані встигло зійти 574 таких SUV.

SAAB 9 – 4X cars.com

NEVS 9-3EV cars.com

Зате в технічному плані Hengchi 1 буде зовсім іншим автомобілем: його побудують на новій платформі, створеній спеціально для електрокарів. За даними видання видання Sina Car, новинку планували відправити у виробництво вже цього місяця, однак в підсумку виробничі плани відсунули на наступний рік.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Електроседан NEVS 9-3EV навчили танковому розвороту.

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