Renault запропонує в Європі електричний кросовер за 9000 євро

Компактний електричний кросовер Renault City K-ZE, який вже продається на китайському ринку, будуть продавати в Європі.

Про це повідомляє портал Automobilwoche. Згідно німецькому виданню електромобіль Renault City K-ZE, пропонований в Китаї, очікується в Європі. Передбачається, що автомобіль буде продаватися з 2021 року під маркою Dacia.

Renault City K-ZE renault.com

Керівник проекту Жиль Норманд заявив, що адаптована для Європи версія Renault City KZ-E отримає ряд технічних змін, включаючи широко використовуваний роз'єм CCS. Новинка буде мати запас ходу в 250 км по циклу WLTP.

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Вартість кросовера оцінили в 15 тисяч євро, включаючи батарею. З урахуванням того, що в Німеччині нещодавно змінили розмір державної субсидії для покупців електрокарів, новинка буде продаватися менш ніж за 10 тисяч євро.

Renault City K-ZE renault.com

У Китаї City KZ-E продається за 61 800 юанів (7900 євро). Він має потужність двигуна 33 кВт, крутний момент 125 Нм і акумуляторну батарею потужністю 26,8 кВтг. Споживання енергії оцінюється в 10,8 кВтг на 100 км, максимальна швидкість досягає 105 км/год.

Renault City K-ZE renault.com

Нагадаємо, що нещодавно влада Німеччини пообіцяла збільшити державну субсидію на покупку електромобілів з 2020 року. Зокрема, за електромобілі вартістю до 40 тисяч євро, компенсація зросте з 4 до 6 тисяч євро. На гібридні моделі буде поширюватися доплата від держави в розмірі 4500 євро замість нинішніх 3000. У випадку з моделями вартістю понад 40 тисяч євро розмір субсидії складе відповідно 5 і 4 тисячі євро.

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