Renault Twingo Electric повністю розсекречено

Компанія Renault представила всю інформацію та відео свого нового електромобіля – компактного міського гетчбека Twingo Electric.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Про роботу над створенням електричного автомобіля в компанії Renault оголосили ще торік. І ось уже у Франції почалися продажі новинки.

На батьківщині Twingo Electric оцінили в €21350. Цю суму просять за версію R80 з 60-кіловатним електромотором (82 к.с.), що розвиває крутний момент 160 Нм. Електромотор розташований ззаду і приводить в рух задню пару коліс. Електрокар здатний розвивати швидкість до 135 км/год, а на розгін до 100 км/год йому потрібно 12,9 секунди.

Twingo Electric оснащений компактною батареєю енергоємністю 22 кВтг, яка дозволяє подолати на одній зарядці від 190 до 270 км. При використанні зарядного пристрою потужністю 22 кВт потрібно 30 хвилин, щоб гарантовано отримати запас ходу до 80 км.

Водієві надається можливість вибору між трьома режимами рекуперації енергії гальмування (B1, B2 і B3), які можна встановити за допомогою важеля трансмісії. У максимальному варіанті розганяти й гальмувати автомобіль можна однією єдиною педаллю.

Renault Twingo Electric буде запропонований в трьох комплектаціях на вибір – Life, Zen і Intens, а також топової версії Vibes Limited Edition. Останню оцінили у Франції в €26450. Автомобіль отримав особливий колір кузова Valencia Orange, білі акценти на облицюванні передньої панелі, 16-дюймові легкосплавні диски з помаранчевими вставками і декоративні аплікації. В аналогічному стилі оформлений і інтер'єр модифікації.

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