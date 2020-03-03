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3 березня • оновлено в 11:47
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Renault показав бюджетний електричний кросовер

1.6т
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Компанія Renault представила під бюджетним брендом Dacia компактний електричний кросовер, який відправиться в серію в першій половині майбутнього року.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Як ми вже писали раніше, компанія Renault адаптує для європейського ринку компактний кросовер City K-ZE, який вже продається на китайському ринку. В Європі автомобіль буде продаватися під брендом Dacia.

Dacia Spring

Dacia Spring

media.renault.com

Концепт Dacia Spring Electric є першим повністю електричним автомобілем бренду. За 15 років компанія Dacia реалізувала понад 6,5 мільйонів автомобілів по всьому світу. Серед бестселерів, такі популярні в Україні моделі, як Logan, Sandero і Duster. Модель Spring Electric відкриває нову сторінку в історії марки.

Dacia Spring

Dacia Spring

media.renault.com

Новий представник сімейства Dacia буде являти собою модернізований з урахуванням європейських норм і вимог безпеки китайський кросовер Renault City K-ZE. При довжині 3,73 м автомобіль потрапляє в категорію А-SUV, тобто самих маленьких кросоверів. Найближчий конкурент – Suzuki Jimny, довжина якого з урахуванням запасного колеса на задніх дверях – 3,65 м.

Dacia Spring

Dacia Spring

media.renault.com

У компанії поки не повідомляють технічних характеристик електричного Dacia Spring, але судячи по заявленому пробігу 200 км по циклу WLTP, силову установку він успадкує від родинного Renault City K-ZE. Нагадаємо, що китайський електрокар оснащений 45-сильним мотором, а ємність акумулятора становить 26,8 кВтг.

Dacia Spring

Dacia Spring

media.renault.com

Концепт Dacia Spring отримав повністю світлодіодну світлотехніку, а дизайнери прикрасили кузов яскравим помаранчевим декором. Вартість поки не повідомляється, але можна припустити, що вона буде на рівні 10-12 тисяч євро.

Dacia Spring

Dacia Spring

media.renault.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Renault презентували незвичайний електричний кросовер, який може міняти свою довжину.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Франція
Теги
Renault Dacia кросовер електромобілі новини авто Женевський автосалон
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