Renault показав бюджетний електричний кросовер

Компанія Renault представила під бюджетним брендом Dacia компактний електричний кросовер, який відправиться в серію в першій половині майбутнього року.
Про це повідомляє прес-служба виробника. Як ми вже писали раніше, компанія Renault адаптує для європейського ринку компактний кросовер City K-ZE, який вже продається на китайському ринку. В Європі автомобіль буде продаватися під брендом Dacia.
Dacia Spring
media.renault.com
Концепт Dacia Spring Electric є першим повністю електричним автомобілем бренду. За 15 років компанія Dacia реалізувала понад 6,5 мільйонів автомобілів по всьому світу. Серед бестселерів, такі популярні в Україні моделі, як Logan, Sandero і Duster. Модель Spring Electric відкриває нову сторінку в історії марки.
Dacia Spring
media.renault.com
Новий представник сімейства Dacia буде являти собою модернізований з урахуванням європейських норм і вимог безпеки китайський кросовер Renault City K-ZE. При довжині 3,73 м автомобіль потрапляє в категорію А-SUV, тобто самих маленьких кросоверів. Найближчий конкурент – Suzuki Jimny, довжина якого з урахуванням запасного колеса на задніх дверях – 3,65 м.
Dacia Spring
media.renault.com
У компанії поки не повідомляють технічних характеристик електричного Dacia Spring, але судячи по заявленому пробігу 200 км по циклу WLTP, силову установку він успадкує від родинного Renault City K-ZE. Нагадаємо, що китайський електрокар оснащений 45-сильним мотором, а ємність акумулятора становить 26,8 кВтг.
Dacia Spring
media.renault.com
Концепт Dacia Spring отримав повністю світлодіодну світлотехніку, а дизайнери прикрасили кузов яскравим помаранчевим декором. Вартість поки не повідомляється, але можна припустити, що вона буде на рівні 10-12 тисяч євро.
Dacia Spring
media.renault.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Renault презентували незвичайний електричний кросовер, який може міняти свою довжину.
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