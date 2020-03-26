Porsche розробляє нові електромобілі

Porsche у співпраці з Audi розробляє нову електричну платформу для виробництва електромобілів.
Про це повідомляє прес-служба компанії. Нова платформа стане основою для електричної версії компактного кросовера Porsche Macan.
Porsche Macan першим отримає електричну версію з новою платформою
presse.porsche.de
І це буде не єдина модель, створена на її базі. Виробництво повністю електричної моделі Macan почати в кінці 2022 року. А потім чекаємо і більший крооссовер.
Porsche Taycan
presse.porsche.de
Не виключено, що Boxster і Cayman незабаром також переведуть на електротягу, але фінальне рішення ще не прийнято. Для них в Porsche розроблять іншу платформу з власної архітектурою.
Porsche Taycan
presse.porsche.de
У планах компанії до 2030 року запропонувати покупцям широкий асортимент моделей з традиційними ДВС, гібридними силовими агрегатами і машини на електротязі.
Porsche Taycan
presse.porsche.de
Нагадаємо, що першим серійним електромобілем Porsche став Taycan. Новинка вже пропонується на українському ринку. Всього в нинішньому році компанія планує поставити в Україну 73 автомобілі, причому, майже всі вони вже продані.
Сімейство електричних суперкарів Porsche Taycan
presse.porsche.de
Вартість базової версії Taycan 4S стартує з позначки 2 931 225 грн, а топ-версія Taycan Turbo S обійдеться не менше ніж в 5 054 775 грн.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche проводить випробування найпотужнішого Porsche 911 відразу в двох версіях.
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