Porsche розробляє нові електромобілі

Porsche у співпраці з Audi розробляє нову електричну платформу для виробництва електромобілів.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Нова платформа стане основою для електричної версії компактного кросовера Porsche Macan.

Porsche Macan першим отримає електричну версію з новою платформою presse.porsche.de

І це буде не єдина модель, створена на її базі. Виробництво повністю електричної моделі Macan почати в кінці 2022 року. А потім чекаємо і більший крооссовер.

Porsche Taycan presse.porsche.de

Не виключено, що Boxster і Cayman незабаром також переведуть на електротягу, але фінальне рішення ще не прийнято. Для них в Porsche розроблять іншу платформу з власної архітектурою.

Porsche Taycan presse.porsche.de

У планах компанії до 2030 року запропонувати покупцям широкий асортимент моделей з традиційними ДВС, гібридними силовими агрегатами і машини на електротязі.

Porsche Taycan presse.porsche.de

Нагадаємо, що першим серійним електромобілем Porsche став Taycan. Новинка вже пропонується на українському ринку. Всього в нинішньому році компанія планує поставити в Україну 73 автомобілі, причому, майже всі вони вже продані.

Сімейство електричних суперкарів Porsche Taycan presse.porsche.de

Вартість базової версії Taycan 4S стартує з позначки 2 931 225 грн, а топ-версія Taycan Turbo S обійдеться не менше ніж в 5 054 775 грн.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche проводить випробування найпотужнішого Porsche 911 відразу в двох версіях.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!