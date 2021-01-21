Porsche показав новий Taycan та назвав його ціну

Компанія Porsche розширила сімейство електричних седанів за рахунок версії початкового рівня.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Тепер електромобіль стане доступнішим для більш широкого кола покупців.

До недавнього часу лінійка була представлена повноприводними версіями Taycan 4S (530 к.с. зі стандартним акумулятором та 571 к.с. з батареєю Performance Plus), Turbo (680 к.с.) і Turbo S (761 к.с.). Навесні почнуться продажі нової версії – заднеприводного Taycan.

Автомобіль оснащується електромотором потужністю 408 к.с. та батареєю Performance енергоємністю 79,2 кВтг. За додаткову плату можна замовити батарею Performance Plus на 93,4 кВтг, а потужність мотора збільшиться до 476 к.с.

У першому варіанті запас ходу складе 431 км, а в другому – 484 км по циклу WLTP. Розгін до першої "сотні" у обох версій займає всього 5,4 секунди, їх максимальна швидкість досягає 230 км/год. Крім того, у якості опції покупцям пропонується пневматична підвіска, бортове зарядний пристрій збільшеною потужністю 22 кВт (+11 кВт), гальмівні система з дисками збільшеного діаметру та дисплей для переднього пасажира.

Перші екземпляри новинки очікуються у європейських дилерів у середині березня, а вартість у Німеччині з урахуванням місцевих податків та зборів стартує з позначки 83520 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche відзначила 25-річчя моделі Boxster випуском спецсерії, а їх британські фани вирішили відродити Porsche 914.