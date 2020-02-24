Перший Tesla Cybertruck в Україні: з'явилися фото і відео

Американський виробник зібрав понад 500 000 передзамовлень на новий електромобіль Tesla Cybertruck. У виробництво пікап вирушить у 2022 році, але один з таких вже помітили в Україні.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новітній електрокар з'явився на змаганні з кіберспорту WePlay!, присвяченому знаменитій грі Dota 2, яке проходило в Києві 19-23 лютого. Призовий фонд склав 300 тис. доларів.

Пікап Tesla Cybertruck вразив всіх своєю появою в Києві скріншот з відео

Найяскравіша подія заходу – ефектний вихід команди Team Nigma, що отримала перемогу в турнірі. Лідери змагання WePlay! Tug of War: Mad Moon з'явилися на сцені в електромобілі Tesla Cybertruck 2022.

Тесла Кібертрак з'явився на WePlay! Tug of War: Mad Moon Твіттер WePlay! Esports

Власне, вибір транспортного засобу можна назвати більш ніж доречним для такого технологічного заходу. При цьому копія гучного пікапа Tesla Cybertruck вийшла дуже переконливою. Багато хто навіть подумав, що електромобіль – справжній.

Нагадаємо, купити Тесла Кібертрак 2022 можна буде з одним, двома або трьома електромоторами на вибір. Діапазон запасу ходу в залежності від специфікації складе 400-800 км. Однак найкрутіший пікап Tesla, як очікується, зможе подолати 1000 км на одному заряді.

Поява Tesla Cybertruck на кіберспортивному змаганні було дуже доречним

Раніше OBOZREVATEL передавав відверту розповідь Ілона Маска про електромобіль на заміну Tesla Cybertruck.

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