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6 квітня • оновлено в 10:31
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Перший електромобіль VW відмовився помирати. Поки що

1.1т
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Електричний хетчбек Volkswagen e-Golf повинен був піти на пенсію найближчим часом, однак, за даними зарубіжних ЗМІ, новинка протримається на конвеєрі ще півроку.

Як повідомляє YouTube-канал Nextmove, Volkswagen e-Golf залишиться у виробництві до вересня 2020 року, а поставки моделі продовжаться до кінця цього року.

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

volkswagen-newsroom.com

Швидше за все, VW вирішив продовжити життя електричного Гольфа через проблеми, пов'язані з його наступником, хетчбеком ID.3. Ще восени 2019 року цей автомобіль відправився на конвеєр, однак його поставки не почалися через проблеми з програмним забезпеченням – всі випущені екземпляри зараз відправляються на склад під відкритим небом в очікуванні "кращих часів" (хоча в теорії ID.3 можна вивести на ринок навіть з "сирим" ПЗ, а оновити його вже через деякий час). До того ж, електроГольф досі непогано продається: сайт InsideEVs зазначає, що в минулому місяці в Німеччині був зафіксований рекордний попит на e-Golf – тоді було продано понад 4000 екземплярів моделі.

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

volkswagen-newsroom.com

При цьому просто так зняти електрокар з виробництва компанія просто не може: щоб відповідати новим вимогам щодо викидів, в її портфелі повинна бути "зелена" модель. Нарешті, ще одна причина, по якій e-Golf залишили в строю, пов'язана з тим, що спалах COVID-19 зробила ринок непередбачуваним, тому компанія вирішила не відмовлятися від перевіреної моделі.

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

volkswagen-newsroom.com

Volkswagen e-Golf з'явився на ринку ще в 2013 році, а в 2017-му році він пережив оновлення. Під час останнього автомобіль отримав більш потужний електромотор (136 к.с.) і більш ємну батарею (35,8 кВтгод); на одному заряді електрохетч проїжджає до 230 км за циклом WLTP. В іншому ж "електричка" повторює паливний VW Golf VII покоління.

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

volkswagen-newsroom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів усі подробиці про новий VW Golf 8, який дебютував в жовтні минулого року.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Volkswagen нові авто
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