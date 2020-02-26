Перший електромобіль Skoda вже встиг стати хітом продажу

Перший електромобіль Skoda – Citigo e iV – встановив рекорд продажу на рідному ринку. У перший місяць з початку реалізації він зайняв першу сходинку в рейтингу найбільш популярних "зелених" авто в Чехії.

Як з'ясував OBOZREVATEL, в січні 2020 року чехи купили 619 електрифікованих авто, що приблизно в шість разів більше, ніж рік тому. Завдяки цьому частка ринку "електричок" виросла з 1 до 3,2%. При цьому близько 62% проданих авто від цієї кількості є виключно електромобілями.

Skoda Citigo e iV на першому місці з продажу "зелених" авто в Чехії ev-sales.blogspot.com

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На такий стрибок статистики сильно вплинув електромобіль Skoda Citigo e iV, який недавно вийшов на ринок. У січні автомобіль розійшовся тиражем в 254 од. До речі, на другому місці також йде новинка Skoda – плагін-гібридна версія флагмана марки – Superb PHEV (174 реєстрацій). Наступні два місця зайняли Hyundai з моделями Ioniq (63) і Kona (14), за ними йде Tesla Model 3 з 10 проданими одиницями. Нарешті, 6-е місце між собою ділять BMW i3, BMW X5 PHEV, Renault Zoe, Mitsubishi Outlander PHEV і VW Passat GTE, на рахунку у яких по 7 екземплярів.

Skoda Citigo e iV skoda-auto.cz

Skoda Citigo e iV skoda-auto.cz

На сьогодні Skoda Citigo e iV є одним з найдоступніших електромобілів на ринку: у Чехії його вартість становить від 18,9 тис. Євро. За ці гроші пропонується модель класу сіті-кар, яка оснащується 83-сильним електромотором і батареєю об`ємом 36,8 кВтг. На одному заряді електрична Шкода проїжджає до 265 км по циклу WLTP.

Відзначимо, що вже в наступному місяці Skoda представить топову, найкрутішу Octavia актуального покоління. Раніше OBOZREVATEL публікував фото цієї моделі.

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