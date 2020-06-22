Ще в 1990-х роках, коли про електромобілі мало хто чув, компанія Skoda випустила знаменитий Favorit у версії на батарейках. Можна було б подумати, що саме тоді і зародилася перша "електричка" Шкода, але, на подив багатьох, це не так.

Насправді перший електромобіль Skoda з'явився ще наприкінці 1930-х років. І була нею вантажівка для розвезення .... пива.

Електрична вантажівка Skoda carscoops.com

Незвичайну машину розробили в 1938 році, якраз перед початком Другої світової війни. Тоді імпорт нафти опинився під загрозою, і перед Шкодою постало завдання знайти спосіб забезпечити безперервність постачань пива – одного з найбільш улюблених напоїв чехів. У підсумку, вже у 39-м року вона випустила на маршрут свою інноваційну електричну вантажівку, яка розвозила пінні напої з заводу у Пльзені до міських барів і ресторанів.

Замість традиційно двигуна в електрокарі використовувався електромотор та свинцево-кислотна батарея. Вантажопідйомність машини становила 3 тонни.

Згідно заводським записам, електрофургон працював досить справно – необхідну продукцію він розвозив багато років.

Перший електромобіль Skoda ще у 1939 році розвозив пиво

Що ж стосується сучасності, то вже зовсім скоро Skoda виведе на ринок свій перший масовий електромобіль. Це буде кросовер під ім'ям Enyaq, про характеристики якого OBOZREVATEL докладно розповідав в цьому матеріалі.