Перший електромобіль Lexus з'явиться в Європі

Менше двох місяців тому Lexus представив в Китаї перший електромобіль бренду. Наступною ареною для презентації інноваційної моделі стане Європа.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Lexus готує до європейського дебюту свій перший електромобіль – компактний кросовер Lexus UX 300e. Новинка очікується у європейських дилерів в другій половині нинішнього року.

Lexus UX 300e готується підкорювати Європу newsroom.lexus.eu

Новини Названо найкращі автомобілі Lexus за останні 30 років

Lexus UX 300e оснащений електромотором потужністю 150 кВт (204 к.с.), а його крутний момент досягає 300 Нм. З таким арсеналом кросовер здатний розганятися до 100 км / год за 7,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 160 км / ч.

Харчування для електродвигуна забезпечує літій-іонна батарея ємністю 54,3 кВтг, розташована під підлогою кросовера newsroom.lexus.eu

Харчування для електродвигуна забезпечує літій-іонна батарея ємністю 54,3 кВтг, розташована під підлогою кросовера. За словами виробника, по циклу WLTP автомобіль здатний долати до 300 км без підзарядки, а поповнення запасу енергії займає 7 годин при використанні пристрою на 6,6 кВт. До 80% ємності батарею можна буде заряджати на станціях швидкої зарядки (50 кВт) за 50 хвилин.

Зарядка батареї займає 7 годин при використанні пристрою на 6,6 кВт newsroom.lexus.eu

Lexus UX 300e newsroom.lexus.eu

Завдяки низькому центру тяжіння і оптимальному розподілу маси між осями, автомобіль зможе продемонструвати драйверський характер і хорошу керованість. При цьому творці обіцяють, що це буде один з найбільш тихих з точки зору звуко- і шумоізоляції автомобіль в своєму класі.

Lexus UX 300e newsroom.lexus.eu

Lexus UX 300e newsroom.lexus.eu

У базовій комплектації Lexus UX 300e отримає фірмову систему безпеки Safety System +, а також сучасні технології комунікації. Додаток LexusLink дозволить за допомогою смартфона контролювати заряд батареї, запас ходу і дистанційного управляти рядом функцій.

Додаток LexusLink дозволить за допомогою смартфона контролювати заряд батареї, запас ходу і дистанційного управляти рядом функцій. newsroom.lexus.eu

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Lexus представила стильний кабріолет.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!