Перший електричний кросовер VW розсекретили на живих фото

У базі Мінпром Китаю з'явилися живі фото електричного кросовера VW ID.4 без будь-якої маскування. Це говорить про те, що прем'єра новинки не за горами.

Volkswagen ID.4 є другою моделлю в новій електромобільної лінійці німців після хетчбека ID.3 (останній, до речі, вже готують до поставок – вони повинні початися восени). Вперше Volkswagen також продемонстрував дослідний екземпляр свого майбутнього електричного кросовера на автосалоні у Франкфурті у вересні минулого року. Потім цей кросовер був показаний і в Китаї, але все ще з камуфляжем, і ось тепер вперше з'явилися фото, які повністю розкривають дизайн новинки.

VW ID.4 на фото без маскування

VW ID.4 є товарним втіленням ID Crozz, що означає наступне: автомобіль буде побудований на платформі MEB, розподіл маси між осями складе 48:52, він отримає два електромотора (сумарною потужністю 302 кінських сил і 450 Нм), а також літій-іонну батарею ємністю 83 кВтг. Максимальна швидкість машини складе 180 км/год, запас ходу на одному заряді – до 500 км. Втім, почнеться продаж з більш простої, одномоторної (моноприводної) версії на 204 сили.

VW ID.4 на фото без маскування

Volkswagen ID.4 стане глобальною моделлю, оскільки, крім Європи, він буде пропонуватися також у США та Китаї. Пізніше у кросовера з'явиться купеобразного модифікація.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen готує до виходу новий Tiguan.