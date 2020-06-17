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Перший електричний кросовер VW розсекретили на живих фото

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
1,5 т.
Перший електричний кросовер VW розсекретили на живих фото

VW ID.4 на фото без маскування

У базі Мінпром Китаю з'явилися живі фото електричного кросовера VW ID.4 без будь-якої маскування. Це говорить про те, що прем'єра новинки не за горами.

Volkswagen ID.4 є другою моделлю в новій електромобільної лінійці німців після хетчбека ID.3 (останній, до речі, вже готують до поставок – вони повинні початися восени). Вперше Volkswagen також продемонстрував дослідний екземпляр свого майбутнього електричного кросовера на автосалоні у Франкфурті у вересні минулого року. Потім цей кросовер був показаний і в Китаї, але все ще з камуфляжем, і ось тепер вперше з'явилися фото, які повністю розкривають дизайн новинки.

VW ID.4 на фото без маскування

VW ID.4 на фото без маскування

VW ID.4 є товарним втіленням ID Crozz, що означає наступне: автомобіль буде побудований на платформі MEB, розподіл маси між осями складе 48:52, він отримає два електромотора (сумарною потужністю 302 кінських сил і 450 Нм), а також літій-іонну батарею ємністю 83 кВтг. Максимальна швидкість машини складе 180 км/год, запас ходу на одному заряді – до 500 км. Втім, почнеться продаж з більш простої, одномоторної (моноприводної) версії на 204 сили.

VW ID.4 на фото без маскування

VW ID.4 на фото без маскування

Volkswagen ID.4 стане глобальною моделлю, оскільки, крім Європи, він буде пропонуватися також у США та Китаї. Пізніше у кросовера з'явиться купеобразного модифікація.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen готує до виходу новий Tiguan.

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