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17 лютого • оновлено в 11:55
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Офіційно: Renault Logan та Duster отримають електричного брата

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Найближчими двома роками бюджетний суббренд Renault – компанія Dacia – випустить свій перший електромобіль. Про це французька марка офіційно заявила під час свого фінансового звіту за 2019 рік.

Як з'ясував OBOZREVATEL, перший електромобіль Dacia з'явиться в 2021 або 2022 році. У дорожній карті виробника він значиться поки що просто як міське авто (Dacia Urban City Car). Що саме це буде за машина, достеменно невідомо, проте деякі припущення на цю тему все-таки є.

Плани Renault щодо випуску нових моделей на електротязі. Майбутній Dacia EV можна помітити зверху зправа

Плани Renault щодо випуску нових моделей на електротязі. Майбутній Dacia EV можна помітити зверху зправа

media.group.renault.com

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Представлена найкрутіша версія Renault Duster: фото

Швидше за все, першим Dacia EV стане адаптований для Європи (саме в цьому регіоні і "працює" Dacia) Renault City K-ZE – ультрадешевий електричний кросовер А-класу, який французи зараз випускають і продають в Китаї. Раніше в Renault офіційно підтвердили, що K-ZE отримає європейську версію, проте коштувати він буде трохи дорожче: так, якщо в КНР така машина доступна за (плюс-мінус) 8700 доларів, то в Старому Світі її продаватимуть приблизно за 12 000 євро .

Можливо, Dacia EV буде виглядати саме так (той самий Renault City K-ZE, але під румунською маркою)

Можливо, Dacia EV буде виглядати саме так (той самий Renault City K-ZE, але під румунською маркою)

insideevs.com

А ось в Україну City K-ZE, можливо, приїде все ж під брендом Renault (за умови, звичайно, якщо цю модель будуть виводити на український ринок в принципі): за аналогією з бюджетними Logan, Sandero і Duster, які в Європі присутні під брендом Dacia, тоді як в нашій країні – під титульною маркою.

Renault City K-ZE, який вже продається в Китаї: ціна від $ 8700, 270 км ходу, потужність 44 сили, швидкість 105 км/год

Renault City K-ZE, який вже продається в Китаї: ціна від $ 8700, 270 км ходу, потужність 44 сили, швидкість 105 км/год

media.group.renault.com

Якщо мова дійсно йде про Dacia K-ZE, то конкурувати новинка буде з трійкою маленьких електрокарів VW Group: Skoda Citigo iV, Seat Mii Electric та їх родоначальником Volkswagen e-up! Однак однією новою "електричкою" група не обмежиться: в цій самій дорожній карті значиться ще один електромобіль, що буде випущений під маркою Renault. Цей автомобіль побудують на архітектурі CMF-EV – новій версій платформи Common Module Family, яка спочатку розроблялася для моделей без двигунів внутрішнього згоряння. Крім того, вже у наступному році Renault випустить невеликий електромобіль Twingo ZE: про нього OBOZREVATEL детально розповідав в цьому матеріалі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Renault вже викотив на тести нове покоління Logan. Воно буде кардинально відрізнятися від двох колишніх генерацій.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
Renault електромобілі
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