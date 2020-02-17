Офіційно: Renault Logan та Duster отримають електричного брата

Найближчими двома роками бюджетний суббренд Renault – компанія Dacia – випустить свій перший електромобіль. Про це французька марка офіційно заявила під час свого фінансового звіту за 2019 рік.

Як з'ясував OBOZREVATEL, перший електромобіль Dacia з'явиться в 2021 або 2022 році. У дорожній карті виробника він значиться поки що просто як міське авто (Dacia Urban City Car). Що саме це буде за машина, достеменно невідомо, проте деякі припущення на цю тему все-таки є.

Плани Renault щодо випуску нових моделей на електротязі. Майбутній Dacia EV можна помітити зверху зправа media.group.renault.com

Швидше за все, першим Dacia EV стане адаптований для Європи (саме в цьому регіоні і "працює" Dacia) Renault City K-ZE – ультрадешевий електричний кросовер А-класу, який французи зараз випускають і продають в Китаї. Раніше в Renault офіційно підтвердили, що K-ZE отримає європейську версію, проте коштувати він буде трохи дорожче: так, якщо в КНР така машина доступна за (плюс-мінус) 8700 доларів, то в Старому Світі її продаватимуть приблизно за 12 000 євро .

Можливо, Dacia EV буде виглядати саме так (той самий Renault City K-ZE, але під румунською маркою) insideevs.com

А ось в Україну City K-ZE, можливо, приїде все ж під брендом Renault (за умови, звичайно, якщо цю модель будуть виводити на український ринок в принципі): за аналогією з бюджетними Logan, Sandero і Duster, які в Європі присутні під брендом Dacia, тоді як в нашій країні – під титульною маркою.

Renault City K-ZE, який вже продається в Китаї: ціна від $ 8700, 270 км ходу, потужність 44 сили, швидкість 105 км/год media.group.renault.com

Якщо мова дійсно йде про Dacia K-ZE, то конкурувати новинка буде з трійкою маленьких електрокарів VW Group: Skoda Citigo iV, Seat Mii Electric та їх родоначальником Volkswagen e-up! Однак однією новою "електричкою" група не обмежиться: в цій самій дорожній карті значиться ще один електромобіль, що буде випущений під маркою Renault. Цей автомобіль побудують на архітектурі CMF-EV – новій версій платформи Common Module Family, яка спочатку розроблялася для моделей без двигунів внутрішнього згоряння. Крім того, вже у наступному році Renault випустить невеликий електромобіль Twingo ZE: про нього OBOZREVATEL детально розповідав в цьому матеріалі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Renault вже викотив на тести нове покоління Logan. Воно буде кардинально відрізнятися від двох колишніх генерацій.

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