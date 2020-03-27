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27 березня • оновлено в 15:36
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Буде дешево: GM представив маленький електромобіль

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Раніше ми вже розповідали про новий електромобілів від спільного підприємства SAIC-GM-Wuling. Новинка отримала лаконічне позначення Wuling E5C.

Довжина Wuling E5C – всього 2,9 м

Довжина Wuling E5C – всього 2,9 м

media.gm.com

Концерн GM оприлюднив подробиці і нові фото компактного міського електрокара. Габаритні розміри моделі досить скромні – 2917х1493х1621 мм, а колісна база досягає 1940 мм. Незважаючи на це, салон на подив просторий і вміщує чотирьох осіб.

Wuling E5C дозволяє взяти "на борт" 4 осіб

Wuling E5C дозволяє взяти "на борт" 4 осіб

media.gm.com

Творці не приховують, що натхнення при створенні автомобіля черпали в традиції кей-карів – компактних японських мікролітражок.

Wuling E5C

Wuling E5C

media.gm.com

Задні сидіння можна скласти, а отримане простір об'ємом 740 літрів можна використовувати для перевезення багажу. Цього вистачить, щоб розмістити дві валізи або дитячу коляску. Крім того, в салоні Wuling E5C передбачено дюжина різних відділень для дрібниць, включаючи два підстаканники.

При складеній спинці заднього ряду утворюється багажне відділення об'ємом 740 л

При складеній спинці заднього ряду утворюється багажне відділення об'ємом 740 л

media.gm.com

Дизайн приладової панелі виконаний в стилі мінімалізму. Цифрова шкала приладів розташована над рульовою колонкою.

Wuling E5C

Wuling E5C

media.gm.com

Wuling E5C має оригінальний дизайн приладової панелі

Wuling E5C має оригінальний дизайн приладової панелі

media.gm.com

Тут немає звичної центральної консолі, а всі органи управління допоміжними функціями розташували вздовж приладової панелі.

Селектор управління режимами руху розташований між передніми сидіннями

Селектор управління режимами руху розташований між передніми сидіннями

media.gm.com

Wuling E5C оснащується 27-сильним електромотором і літій-іонною батареєю ємністю 13,8 кВтг. Максимальна швидкість електрокара обмежена на позначці 100 км / ч. Продажі в Китаї стартують в третьому кварталі 2020 року. Ціна поки не повідомляється, але можна припустити, що вартість не перевищить $ 10-12 тис.

Wuling E5C

Wuling E5C

media.gm.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, стала відома дата початку продажів першого електричного кросовера Ford.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
електромобілі General Motors нові авто авто новини
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