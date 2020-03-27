Буде дешево: GM представив маленький електромобіль

Раніше ми вже розповідали про новий електромобілів від спільного підприємства SAIC-GM-Wuling. Новинка отримала лаконічне позначення Wuling E5C.

Довжина Wuling E5C – всього 2,9 м media.gm.com

Концерн GM оприлюднив подробиці і нові фото компактного міського електрокара. Габаритні розміри моделі досить скромні – 2917х1493х1621 мм, а колісна база досягає 1940 мм. Незважаючи на це, салон на подив просторий і вміщує чотирьох осіб.

Wuling E5C дозволяє взяти "на борт" 4 осіб media.gm.com

Творці не приховують, що натхнення при створенні автомобіля черпали в традиції кей-карів – компактних японських мікролітражок.

Wuling E5C media.gm.com

Задні сидіння можна скласти, а отримане простір об'ємом 740 літрів можна використовувати для перевезення багажу. Цього вистачить, щоб розмістити дві валізи або дитячу коляску. Крім того, в салоні Wuling E5C передбачено дюжина різних відділень для дрібниць, включаючи два підстаканники.

При складеній спинці заднього ряду утворюється багажне відділення об'ємом 740 л media.gm.com

Дизайн приладової панелі виконаний в стилі мінімалізму. Цифрова шкала приладів розташована над рульовою колонкою.

Wuling E5C media.gm.com

Wuling E5C має оригінальний дизайн приладової панелі media.gm.com

Тут немає звичної центральної консолі, а всі органи управління допоміжними функціями розташували вздовж приладової панелі.

Селектор управління режимами руху розташований між передніми сидіннями media.gm.com

Wuling E5C оснащується 27-сильним електромотором і літій-іонною батареєю ємністю 13,8 кВтг. Максимальна швидкість електрокара обмежена на позначці 100 км / ч. Продажі в Китаї стартують в третьому кварталі 2020 року. Ціна поки не повідомляється, але можна припустити, що вартість не перевищить $ 10-12 тис.

Wuling E5C media.gm.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, стала відома дата початку продажів першого електричного кросовера Ford.

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