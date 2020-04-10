Названо кращі електромобілі 2020 року: думка експертів

Фахівці британського Autocar назвали кращі електромобілі 2020 року. Таким чином, мова йде про моделі, які і в цьому році можна купити новими. У списку є і дуже свіжі авто.

Незважаючи на те, що електрокари все ще програють машинам з ДВЗ у питаннях щоденної практичності та поїздках на великі відстані, EV потроху набирають популярність. Якщо ви зацікавилися одним з таких, на кого варто звернути увагу в 2020 році в першу чергу?

Кращі електромобілі 2020 року:

1. Kia e-Niro

Цей компактний електричний кросовер поєднує в собі низку переваг, які роблять його одним з кращих електрокарів, доступних на ринку сьогодні. Приємний сучасний дизайн, практичний салон і 370 км запасу ходу від батареї ємністю 64 кВтг – значні досягнення.

Kia e-Niro kia.com

2. VW ID.3

Volkswagen створив свій електромобіль не вперше, але це найбільш амбіційна заявка бренду на панування в сегменті EV. Мета – запропонувати покупцям найпопулярніший електромобіль в світі, яким ID.3 дуже хоче стати. Головні козирі – кілька модифікацій, найкрутіша запропонує 480 км.

VW ID.3 vw.com

3. Peugeot e-208

Французькі автовиробники були одними з перших, хто запропонував масові електромобілі в XXI столітті. Тепер прийшов час заново вплутатися в бійку з головними суперниками. На стороні Пежо – електричний 208 с цікавим дизайном, якісним інтер'єром, відмінною керованістю і 270 км запасу ходу на одній повній зарядці.

Peugeot e-208 int-media.peugeot.com

Салон Peugeot e-208 int-media.peugeot.com

4. Hyundai Kona Electric

Технологічний брат Kia e-Niro все ж дещо відрізняється від свого родича. В першу чергу, дальністю пробігу в 480 км, від якої навіть у Tesla мурашки йдуть по кузову. Крім того, електрокар Hyundai виглядає дуже незвично, тому власник легко приверне до себе увагу.

Hyundai Kona Electric hyundai.com

5. MINI Cooper SE

Один з найбільш свіжих автомобілів в добірці. 200 км ходу – не надто переконлива цифра. Однак конкурентоспроможна ціна і традиційна керованість MINI, від якої майже всі у захваті, роблять цей стильний EV цікавою пропозицією. Перевірена часом силова установка від BMW i3S видає 180 к.с., отже в новинці навіть спортивний характер є.

MINI Cooper SE mini.com

6. Kia Soul EV

Якщо кросовер Кіа, про який ми говорили вище, пропонує своєму власникові досить нейтральний стиль, то новий Кіа Соул претендує на роль міського модника. За технічний потенціал відповість 64-кіловатна батарея, яка забезпечить 450 км ходу.

Kia Soul EV kia.com

Салон Kia Soul EV kia.com

7. Nissan Leaf

Один з небагатьох електромобілів в цьому списку, хто може похвалитися успішним існуванням в двох поколіннях. Можна вибрати 270 або 320 офіційних кілометрів запасу ходу, проте знамените і практично загальне ім'я тут є в стандарті в будь-який модифікації. Як і практичність.

Nissan Leaf nissan-global.com

8. Renault Zoe

Ще одна модель, яка не потребує представлення. Незважаючи на знайомий кузов, нещодавно пережила глибоке оновлення. Завдяки цьому салон Рено Зої перестав бути жахливим, а запас ходу збільшився до 350 км. Відмінно!

Renault Zoe group.renault.com

9. Honda e

Японська компанія довго йшла до цього автомобіля. З цієї причини ми просто не могли розраховувати на появу чергового електрокара. Замість цього нова Хонда отримала неймовірно стильний ретроспективний дизайн і дійсно крутий інтер'єр. Запас ходу близько 200 км не здається чимось дивовижним, але в компанії бачать місто ідеальним середовищем існування для свого електрокара. Отже, далеко їздити не доведеться.

Honda e global.honda

Салон Honda e global.honda

10. BMW i3

Можливо, найбільш "інженерний" з масових електромобілів, якщо ви розумієте, про що йде мова. BMW ризикнула і у неї все вийшло. З останнім оновленням електричний БМВ навчився долати 240 км після повної зарядки. Виглядає цікаво, чудово їде. А під кузовними панелями ховається карбонова силова структура – круто, а?

BMW i3 bmw.com

У списку немає моделей Tesla, адже сьогодні конкуренція в сегменті EV настільки ущільнюється, що тепер ціна грає важливу роль. За цим параметром Тесла знаходиться все ж осторонь від масового сегменту і пропонує дійсно високопродуктивні та практичні авто, але в зовсім іншій ціновій категорії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, революційний електромотор для транспортних засобів розвиває величезну потужність і важить при цьому всього-лише 10 кг.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!