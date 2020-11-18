Названо дату виходу електричної заміни Volkswagen Passat

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
2,0 т.
Названо дату виходу електричної заміни Volkswagen Passat

Керівництво компанії Volkswagen підтвердило, що електричний концепт ID. Space Vizzion, представлений рік тому, отримає серійне втілення. Машина відправиться на конвеєр у 2023 році, вона стане заміною паливного VW Passat.

Про запуск нової моделі в своєму Linkedin повідомив генеральний директор VW Ральф Брандштеттер, пише Autoblog. Space Vizzion стане четвертою моделлю серії ID після ID.3, ID.4 і ID. Buzz. До речі, перші дві моделі компанії вже випускає, а ось ID. Buzz стоїть у черзі на конвеєр і поки також перебуває в статусі концепту. Вочевидь, що в серійному вигляді і ID. Buzz, і ID. Space Vizzion отримають інші імена, але які саме, поки невідомо.

VW ID. Space Vizzion

Концепт ID. Space Vizzion – це електричний універсал (довжина 4,96 м, ширина 1,9 м, висота 1,53 м, коефіцієнт опору повітря 0,24), в основі якого лежить електромобільна платформа MEB. Автомобіль володіє приголомшливим запасом ходу – 700 км, однак у товарного варіанта, напевно, буде кілька варіантів автономності, так само як і силових установок. Очікується, що в базі новинка буде пропонуватися із заднім приводом і електродвигуном потужністю 204 к.с., а в топі – з двома електродвигунами потужністю 302 к.с. і повним приводом.

VW ID. Space Vizzion
VW ID. Space Vizzion
VW ID. Space Vizzion

Також ID. Space Vizzion примітний просторим салоном. Всередині встановлено 15,6-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, цифрова приладова панель і проєкційний дисплей. Ймовірно, всі ці атрибути перейдуть і до товарної машини.

VW ID. Space Vizzion
VW ID. Space Vizzion

Рані OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen вирішив відмовитися від одного з легендарних двигунів. Йдеться про мотор W12.

Новини автосвітуVolkswagenавтонові авто