Найлегендарніша модель Volkswagen стане електромобілем

Легендарний Фольксваген Жук, який офіційно відомий як Volkswagen Beetle, повернеться до життя. Модель припинили випускати в минулому році, але в майбутньому її відродять у вигляді електромобіля.

На цей вказує поява товарного знаку "e-Beetle", який компанія з Вольфсбурга оформила у Відомстві Європейського союзу з інтелектуальної власності (крім того, VW також запатентував найменування та інших майбутніх електрокарів – e-Golf Classic, e-Karmann і e-Kubel).

Volkswagen Beetle (2011-2019) - останній з "Жуков" Фото: VW

The Drive пише, що, швидше за все, електричний Жук буде побудований на модульній шасі МЕВ – як і безліч інших сучасних електромобілів німецького концерну. Зокрема, саме ця платформа лежить в основі електричного хетчбека Volkswagen ID.3 і кросовера Skoda Enyaq.

Цікаво, що використання цієї платформи дозволить електричному Жуку повернуться до витоків: як і його предок Volkswagen Kafer, що випускався з 1938 по 2003 рік, новий електрокар буде задньопривідний моделлю з заднемоторним компануванням.

Про характеристики електричного Жука поки нічого невідомо. Можна припустити, що для моделі запропонують запас ходу в діапазоні 300-500 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні можуть організувати виробництво електромобілів Volkswagen.