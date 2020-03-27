Найгірша покупка: нова Tesla розчарувала своєю якістю

Електромобілі Tesla відомі своїми проблемами, адже компанія не може налагодити якісне виробництво. Це торкнулося і нового кроссовера Tesla Model Y 2020.
Перші екземпляри довгоочікуваної моделі вже почали відвантажувати покупцям. Але разом з бажаним електромобілем багато хто отримає проблеми, які стосуються поганого фарбування, дефектного складання та проблем з якістю автомобіля.
Кузов Tesla Model Y вкритий подряпинами відразу після заводу!
скріншот відео
YouYube-канал Chicago Auto Pros вже детально вивчив один з перших вироблених примірників електромобіля Tesla Model Y. Виявилося, що традиційні для каліфорнійської компанії проблеми з фарбуванням нікуди не поділися.
Новий електромобіль вже необхідно приводити до ладу...
скріншот відео
Можливо, в конкретному випадку неприємності пов'язані з бажанням виробника випередити раніше намічений графік, адже кросовер Тесла Модел У почали поставляти в прискореному темпі. Хоча автомобілі Tesla ніколи не відрізнялися високою якістю, незважаючи на ціну.
Якість фарбування абсолютно незадовільна
скріншот відео
Сколи фарби на кузові Model Y – неприємний сюрприз
скріншот відео
І на цей раз покупці, швидше за все, залишаться незадоволені. Блогер показав безліч дефектів лакофарбового покриття. Це може бути наслідком як неякісних технологічних процесів на виробництві, так і результатом доставки. Електромобілі Тесла перевозять у відкритих автовозах без жодних захисних засобів. Звісно, на шляху до дилерів машини отримують певні пошкодження.
В процесі доставки електромобілі Tesla ніяк не захищені
скріншот відео
В ході огляду вдалося (без зусиль) виявити сколи на фарбі, потертості та подряпини, нерівномірний шар покриття, пил під лаком. Деякі з цих недоліків можна виправити за допомогою поверхневого полірування. Проте, зазвичай покупка нового автомобіля не передбачає подібних маніпуляцій.
Складання салону Model Y виконано на низькому рівні
скріншот відео
На рекламних фото Tesla Model Y виглядає відмінно
tesla.com
Крім того, масу недоробок знайшли і в салоні Tesla Model Y. Підгонка елементів лишає багато кращого (це стосується і кузовних панелей), деякі деталі просто хитаються і здаються невстановленими до кінця, оздоблення сонцезахисних козирків вже пошкоджене, а на стелі помітні сліди від брудних рук.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про старий VW Golf, який раптово виявився набагато міцніше пікапа Tesla Cybertruck.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".