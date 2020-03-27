Найгірша покупка: нова Tesla розчарувала своєю якістю

Електромобілі Tesla відомі своїми проблемами, адже компанія не може налагодити якісне виробництво. Це торкнулося і нового кроссовера Tesla Model Y 2020.

Перші екземпляри довгоочікуваної моделі вже почали відвантажувати покупцям. Але разом з бажаним електромобілем багато хто отримає проблеми, які стосуються поганого фарбування, дефектного складання та проблем з якістю автомобіля.

Кузов Tesla Model Y вкритий подряпинами відразу після заводу! скріншот відео

YouYube-канал Chicago Auto Pros вже детально вивчив один з перших вироблених примірників електромобіля Tesla Model Y. Виявилося, що традиційні для каліфорнійської компанії проблеми з фарбуванням нікуди не поділися.

Новий електромобіль вже необхідно приводити до ладу... скріншот відео

Можливо, в конкретному випадку неприємності пов'язані з бажанням виробника випередити раніше намічений графік, адже кросовер Тесла Модел У почали поставляти в прискореному темпі. Хоча автомобілі Tesla ніколи не відрізнялися високою якістю, незважаючи на ціну.

Якість фарбування абсолютно незадовільна скріншот відео

Сколи фарби на кузові Model Y – неприємний сюрприз скріншот відео

І на цей раз покупці, швидше за все, залишаться незадоволені. Блогер показав безліч дефектів лакофарбового покриття. Це може бути наслідком як неякісних технологічних процесів на виробництві, так і результатом доставки. Електромобілі Тесла перевозять у відкритих автовозах без жодних захисних засобів. Звісно, на шляху до дилерів машини отримують певні пошкодження.

В процесі доставки електромобілі Tesla ніяк не захищені скріншот відео

В ході огляду вдалося (без зусиль) виявити сколи на фарбі, потертості та подряпини, нерівномірний шар покриття, пил під лаком. Деякі з цих недоліків можна виправити за допомогою поверхневого полірування. Проте, зазвичай покупка нового автомобіля не передбачає подібних маніпуляцій.

Складання салону Model Y виконано на низькому рівні скріншот відео

На рекламних фото Tesla Model Y виглядає відмінно tesla.com

Крім того, масу недоробок знайшли і в салоні Tesla Model Y. Підгонка елементів лишає багато кращого (це стосується і кузовних панелей), деякі деталі просто хитаються і здаються невстановленими до кінця, оздоблення сонцезахисних козирків вже пошкоджене, а на стелі помітні сліди від брудних рук.

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